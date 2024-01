'Notícia No Seu Tempo': Planalto trabalha para colocar Mantega no conselho da Vale

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (17/01/2024):

O Planalto articula para que o ex-ministro Guido Mantega, titular da Fazenda entre 2006 e 2014, integre o conselho de administração da Vale, empresa privatizada há 26 anos. Mantega ocuparia um dos assentos reservados à Previ, fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. O arranjo ocorre às vésperas da sucessão na Vale. No fim deste mês, o conselho vai decidir se o atual presidente, Eduardo Bartolomeo, continua no cargo até abril de 2025. O governo, que já tentou fazer de Mantega presidente da Vale, concorda que Bartolomeo permaneça. Se a investida por Mantega der certo, o ex-ministro terá remuneração aproximada de R$ 100 mil por mês. O trabalho prevê uma reunião ordinária mensal e a atuação obrigatória em dois comitês internos.

E mais:

Política: Governadores articulam no Senado o fim da saída temporária de presos

Metrópole: Governo lança bolsa do ensino médio e vai pagar para aluno fazer o Enem

Economia: Governo avalia recuar de MP que reonera a folha de pagamentos

Internacional: Israel se surpreende com porte e extensão dos túneis do Hamas

Esportes: Abel amplia contrato e fica no Palmeiras até o fim de 2025