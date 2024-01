'Notícia No Seu Tempo': Sem Lira, Tarcísio e Zema, ato do 8/1 mistura aceno por paz e defesa de punição

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (09/01/2024):

Em mensagem comum nos discursos que marcaram a solenidade de um ano do 8 de Janeiro, autoridades dos três Poderes defenderam gestos e esforços pela pacificação da sociedade brasileira e ao mesmo tempo rechaçaram qualquer possibilidade de "perdão", "apaziguamento" ou "impunidade" dos responsáveis pelos atos golpistas. Convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e apoiado pelos outros presidentes de Poderes, o ato Democracia Inabalada foi realizado no Congresso Nacional. Alegando problemas de saúde na família, o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), não compareceu.

E mais:

Internacional: Milei reduz subsídios das tarifas de gás e pressiona inflação na Argentina

Economia: Emprego sobe nos EUA e embaralha projeção sobre corte nos juros

Metrópole: Pacheco defende revisão da 'saidinha' de presos, após morte de policial

Esporte: Morre na Alemanha um dos maiores nomes do futebol