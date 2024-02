'Notícia No Seu Tempo': Sob investigação, Bolsonaro reúne multidão, pede anistia e minimiza minuta do golpe

Um ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lotou a Avenida Paulista ontem. A manifestação foi chamada após operação da Polícia Federal que investiga a suspeita de tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento foi marcado por falas contidas de Bolsonaro e de outros líderes políticos, reflexo de restrições impostas no inquérito da PF pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. O pastor Silas Malafaia e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, no entanto, fizeram discurso de teor religioso, com crítica e recados ao STF. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu em discurso a Bolsonaro, que se hospedou no Palácio dos Bandeirantes. Segundo o governo paulista, o ato reuniu pelo menos 600 mil manifestantes, que atenderam ao pedido de Bolsonaro e evitaram cartazes de protesto.

E mais:

Política: Disputa à prefeitura do Rio reproduz polarização nacional

Economia: Roubo de cargas registra alta no País