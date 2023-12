O futuro do dinheiro | Carolina Sansão | #Talks 15

Este episódio traz o universo financeiro com uma líder inovadora. Carolina Sansão, diretora adjunta de inovação, tecnologia e cibersegurança na Febraban, é nossa convidada para falar sobre "O Futuro do Dinheiro". Descubra como as últimas tendências tecnológicas estão moldando o cenário financeiro, desde criptomoedas até sistemas de pagamento inovadores. Carolina compartilha insights valiosos sobre as transformações iminentes no modo como lidamos com o dinheiro e como a inovação está impulsionando a evolução do setor. Não perca este episódio instigante. Assista a toda a série em bluestudio.estadao.com.br/talks.