Podcast 'No Ritmo da Vida' #24 A importância dos Seguros

Em 2022, o convidado desenvolveu o Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador para aumentar a participação do Seguro no Brasil. "O tema não é chato, é alegre, porque, uma vez segurado, você pode se divertir muito mais. O uso do Seguro é uma maneira de melhorar a qualidade de vida das pessoas", diz Dyogo.

Há uma meta da CNSeg de pagamento de 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em indenizações - cerca de R$ 650 milhões. De acordo com o ex-ministro, muito deste montante é consequência da desinformação sobre seguros. Como exemplos, ele cita que apenas 30% da frota nacional de veículos está segurada, assim como somente 10% dos produtores têm o Seguro Rural. "A gente está correndo um risco enorme simplesmente porque as pessoas não têm o hábito de fazer seguros, não conhecem, e mudar este cenário é um trabalho que o setor tem de fazer - mudar sua linguagem, se comunicar mais e democratizar o acesso", afirma Oliveira.