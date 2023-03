Quebra de bancos nos EUA e o temor de uma nova crise financeira

Nesta semana, a economia dos Estados Unidos sofreu um duro golpe. O 16º banco mais importante do país, o Silicon Valley Bank, anunciou falência, o que causou apreensão de credores e clientes, principalmente, empresas de startups do Vale do Silício.

A quebra da instituição financeira lembrou o caso da Lehman Brothers que, em 2008, deixou seus clientes sem poder sacar suas economias, e provocou uma crise no setor hipotecário americano. Diferente deste caso, o governo americano resolveu reagir rápido para evitar uma quebradeira no sistema financeiro do país.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurou aos americanos que seus depósitos estão seguros. Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o colapso do Silicon Valley Bank, não parece suficiente para gerar uma crise sistêmica.

Afinal, existe o risco de uma nova crise econômica mundial como a de 2008? Como a falência dos bancos americanos pode atingir o Brasil? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos abordar esses assuntos com Carla Beni, economista e professora de MBAs da FGV.

Apresentação: Emanuel Bomfim

