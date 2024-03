Brasileira vítima de estupro fala após ataque: ‘Indianos são pessoas boas, não podemos generalizar’

Os viajantes também foram roubados e Vicente, que é espanhol, relata ter sido ameaçado com uma faca no pescoço. “Bateram várias vezes com um capacete e atingiram uma pedra na minha cabeça”, disse ele, em vídeo publicado anteriormente.

A denúncia foi reportada no sábado, logo após o ocorrido. Mas como os agentes só sabiam falar hindi, língua local, as autoridades souberam que era um estupro só quando ambos chegaram no hospital.