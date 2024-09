Ex-policial penal é preso após manter mulher refém em SP; vídeo mostra resgate com explosivos

Um policial penal aposentado de 59 anos foi preso na madrugada deste sábado, 31, após manter a companheira, uma professora de 49 anos, refém no apartamento do casal em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. Para entrar no imóvel onde acontecia o sequestro, a equipe de ações especiais da PM precisou usar explosivos.

Homem mantém mulher refém em Santa Bárbara do Oeste (SP); vídeo registra o momento em que forças especiais da PM usam explosivos para entrar no apartamento Foto: Reprodução via instagram/@gate.oficial.sp

Um vídeo compartilhado no perfil oficial do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo (GATE-PMESP) no Instagram registrou o momento da invasão. Os oficiais colocaram uma escada do lado de fora do prédio para acessar o apartamento pela sacada e, em seguida, usaram explosivos para entrar no imóvel onde mora o casal.

A Polícia Militar de Santa Bárbara d’Oeste foi acionada depois que vizinhos escutaram disparos vindos de dentro do local. “O sequestrador, um agente penitenciário aposentado, havia disparado várias vezes dentro do imóvel, ameaçando a vida da refém”, explica a comunicação social da equipe de ações especiais da PM, em nota.

