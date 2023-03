Faixa que ilumina pedestre em travessia é testada em Fortaleza; veja como funciona

Um projeto em fase de testes no trânsito de Fortaleza (CE) ilumina o pedestre à medida que atravessa a faixa, em um trecho com semáforo, no cruzamento da Avenida Dom Luís com a rotatória da Praça Portugal, no bairro Aldeota. Segundo a prefeitura, a escolha do local se deve à intensidade do tráfego e circulação de veículos em curva, o que pode afetar a visibilidade dos motoristas em relação aos pedestres. O sistema entrou em funcionamento há 20 dias.

A iniciativa está em fase de pesquisa feita por técnicos da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, em parceria com uma empresa americana que criou o sistema. “Nossa expectativa é que a iluminação dinâmica aumente significativamente a velocidade de resposta visomotora dos motoristas para que eles tenham a capacidade de frear a tempo e evitar atropelamentos”, afirma Lélio do Vale, coordenador da Central da Mobilidade para a Preservação de Vidas no Trânsito da AMC.

O sistema conta com um conjunto de luzes que é acionado por inteligência artificial ao identificar a presença humana na faixa de pedestres. Com o movimento de passagem, a iluminação dinâmica lança feixes de luz em quem caminha, do início ao fim da travessia pela faixa. Conforme a prefeitura, o sistema também é capaz de iluminar de forma independente pedestres que transitam em sentidos opostos.

O equipamento registra o fluxo de pedestres e tem câmera acoplada que permite monitorar a travessia do pedestre. Foto: Daniel Calvet/Prefeitura de Fortaleza

O equipamento registra o fluxo de pedestres e tem câmera acoplada que permite monitorar a travessia do pedestre. A prefeitura informou ainda que o estudo vai averiguar a eficácia do sistema também em momentos de menor circulação. “Durante a madrugada, por exemplo, motoristas podem dirigir mais cansados, o que pode afetar a visualização de pedestres. Vamos analisar se o sistema pode ser decisivo para alertar o condutor que existe alguém realizando a travessia em momentos de menor atenção”, explica Vale.

Dados da prefeitura de Fortaleza apontam que a capital registrou 158 mortes em vias urbanas no ano passado. O município indica que os óbitos no trânsito estão em redução há oito anos consecutivos. Em relação a 2014, quando houve 377 mortes, a queda chega a 58%.