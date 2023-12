Família brasileira é resgatada após 9 horas à deriva no mar do Caribe; veja vídeo

Uma família de brasileiros, com dois adultos e três crianças, foi resgatada pela Guarda Costeira da Colômbia após ficar à deriva por nove horas no mar caribenho neste sábado, 23, de acordo com a Força Naval do Caribe. O veleiro onde eles estavam foi invadido pela água do mar a 11 milhas náuticas das ilhas de São Bernardo, no Golfo de Morrosquillo, levando-os a abandonar o barco vestindo coletes salva-vidas. Antes, eles estavam no Panamá.

Família com cinco brasileiros, sendo três crianças, é resgatada no mar caribenho pela Força Naval do Caribe. Foto: Reprodução/Facebook: Força Naval do Caribe

A família foi encontrada a aproximadamente 20 milhas do ponto em que eles abandonaram o barco. A Marinha começou a buscá-los por helicóptero após o pai da família acioná-los por rádio e a equipe encontrar o barco abandonado em meio ao oceano. As cinco pessoas foram levadas ao Porto de Cartagena.

“Verificamos seus estados de saúde e confirmamos que eles tinham seus sinais vitáveis em bom estado e não apresentavam desidratação”, afirmou um agente da Marinha em um vídeo publicado pela força naval colombiana. De acordo com ele, nesta época do ano, as condições marítimas daquela região são bastante desfavoráveis para navegações.

“Capitão, muito obrigada por toda esta operação de resgate. Realmente, foi um dia difícil desde que percebemos o problema no barco em que estávamos. Passei várias horas no mar, com minhas crianças e minha esposa”, disse o brasileiro, que teve a identidade divulgada. “Estamos bem e seguros”, afirmou,.