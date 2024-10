Hotel no Rio é eleito o melhor da América do Sul; veja qual é

O Hotel Fasano, no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor da América do Sul pelos leitores da revista inglesa Condé Nast Traveller, especializada em turismo de luxo. A publicação divulgou nesta terça-feira, 1º, o resultado de 2024 de seu prêmio anual “Readers Choice Awards” (Prêmio da Escolha do Leitor, em tradução livre). Com votos de 575.048 turistas de todo o mundo, foram escolhidos os melhores hotéis, resorts, cidades, empresas de cruzeiros e outras categorias.

O melhor hotel do mundo, segundo essa eleição, é o Lodge at Bodega Bay, na Califórnia, seguido pelo Ritz-Carlton, de Doha, no Catar, e o Hermann Bungalows, também na Califórnia. O Fasano, que fica na praia de Ipanema (zona sul do Rio), tem 89 apartamentos e costuma hospedar artistas como Madonna, recebeu nota 99,71 (a máxima possível é 100), liderando a lista na América do Sul. Uma pesquisa da reportagem no site do hotel encontrou diárias para uma quarta-feira por valores entre R$ 3.129 e R$ 11.853.

Piscina do Fasano, no Rio: melhor hotel da América do Sul, segundo eleição promovida por revista inglesa. Foto: Tomas Rangel

O segundo melhor hotel da América do Sul, na opinião dos leitores, é o Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, com nota 99. O pódio é completado por outro hotel do Rio de Janeiro, o Copacabana Palace com nota 98,15. Tanto esse como o Hotel das Cataratas pertencem ao mesmo grupo, Belmond, sediado em Londres.

O primeiro hotel não-brasileiro no ranking figura em quarto lugar: é o Country Club Lima Hotel, na capital peruana, com 98,14.

Ao todo, nove hotéis no Brasil figuram entre os 20 melhores, escolhidos pelos leitores da revista inglesa: três em São Paulo, dois no Rio e um em Angra dos Reis, Foz do Iguaçu, Campos do Jordão e Porto Feliz. A lista inclui ainda um hotel no Panamá, que não fica na América do Sul.

Confira a lista completa dos 20 melhores hotéis:

Fasano Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, com nota 99,71. Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, em Foz do Iguaçu, com nota 99,00. Copacabana Palace, A Belmond Hotel, no Rio de Janeiro, com nota 98,15. Country Club Lima Hotel, em Lima, no Peru, com nota: 98,14. Monasterio, A Belmond Hotel, em Cusco, no Peru, com nota 98,00. Casa Gangotena, em Quito, no Equador, com nota 97,33. Fasano São Paulo, em São Paulo, com nota 96,67. Sanctuary Lodge, A Belmond Hotel, em Machu Picchu, no Peru, com nota 96,65. Blue Apple Beach, em Cartagena, na Colômbia, com nota 96,64. Palácio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, em Buenos Aires, na Argentina, com nota 96,34. The Click Clack Hotel Medellin, em Medellín, na Colômbia, com nota 95,04. Botanique Hotel Experience, em Campos do Jordão, com nota 93,81. NOI Casa Atacama, em San Pedro de Atacama, no Chile, com nota 92,00. JW Marriott Panama, na Cidade do Panamá, no Panamá, com nota 90,75. Rio Sagrado, A Belmond Hotel, no Vale Sagrado, no Peru, com nota 90,45. Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, com nota 90,00. L’Hotel Porto Bay São Paulo, em São Paulo, com nota 88,00. Fasano Angra dos Reis, em Angra dos Reis, com nota 87,00. Hotel Pulitzer Buenos Aires, em Buenos Aires, na Argentina, com nota 86,67. Palácio Tangará, em São Paulo, com nota 80,00.