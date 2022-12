Incêndio destrói loja da Havan em Vitória da Conquista, na Bahia; veja vídeo

Uma loja da rede Havan na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, foi atingida por um incêndio na manhã desta quarta-feira, 28. Segundo a empresa, não houve feridos no incidente e as causas do fogo ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos das chamas tomando conta do prédio.

Incêndio atinge loja da Havan em Vitória da Conquista. Foto: Corpo de Bombeiros

A investigação do incêndio está na 1° Delegacia Territorial de Vitória da Conquista. Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil da Bahia disse que testemunhas estão sendo ouvidas, mas somente os laudos periciais atestarão a causa do incêndio.

Em nota, a Havan informou que nenhum funcionário foi ferido e agradeceu a solidariedade de clientes. “Estamos unidos nesse momento e vamos passar por mais esse desafio”, escreveu.

Confia aos vídeos compartilhados nas redes sociais:

Eita! Um incêndio na loja do veio da Havan em Vitória pic.twitter.com/BKTbkeAhcR — Lucas Rafael (@LucasRafael) December 28, 2022