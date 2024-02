Integrantes do grupo Revelação são assaltados no carnaval de Salvador; músico é esfaqueado

Integrantes do grupo Revelação sofreram um assalto na manhã deste domingo, 11, em Salvador, após se apresentarem em um bloco de carnaval na capital baiana. Um dos músicos, Rogerinho, foi esfaqueado ao tentar se defender dos criminosos.

A Polícia Civil afirmou que o músico se feriu durante uma luta corporal com os assaltantes. O caso será investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista.

Rogerinho foi levado ao hospital onde recebeu seis pontos em uma das mãos, mas passa bem. De acordo com a assessoria, o artista também teve cortes superficiais nas costas.

O grupo Revelação se apresentou no sábado no circuito Osmar, que passa pela Avenida Sete e pela Praça Castro Alves Foto: Reprodução/Instagram/@gruporevelacao

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o artista não realizou exame de corpo de delito porque precisava embarcar para outra cidade. "Agradecemos o carinho e preocupação de todos e informamos que a agenda do grupo seguirá normalmente mesmo após o ocorrido", diz a nota da banda.

O grupo Revelação se apresentou no sábado, 10, no circuito Osmar, que passa pela Avenida Sete e pela Praça Castro Alves. O trajeto é um dos mais tradicionais do carnaval de Salvador.