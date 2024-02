Kombi capota na véspera de carnaval e vai parar na capa do jornal

A sequência de oito imagens feita por Oswaldo Jurno foi publicada no dia seguinte na capa do Jornal da Tarde, que usou a criatividade para fazer uma brincadeira semiótica com o título principal da manchete, “Tudo o que você pode fazer neste carnaval”, e o título da notícia do capotamento, “Siga a sequência: a história esta nas fotos.”

Siga a sequência: a história está nessas fotos

Marginal do Tietê, 16h10min de ontem: Waldemar de Souza dirige a Kombi da fábrica de máquinas Naemashinen em direção à Lapa. Atrás, uma carreta da Transpesca, dirigida por Alcides Marian. 16h11min: perto do rio Pequiri, Alcides Marian dá o sinal: vai entrar à direita. A manobra é mal feita e a carreta bate de leve na Kombi, que rodopia e capota cinco vezes. Os que vêm atrás param seus carros. E Waldemar, o motorista, deixa a Kombi, assustado, sem ferimentos graves (Fotos de Oswaldo Jurno.)