Justiça bloqueia bens avaliados em R$ 50 milhões de família suspeita de tráfico na Bahia

A denominada Operação Kariri teve o apoio do Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), e da Polícia Militar da Bahia. Os suspeitos não tiveram a identidade divulgada e a reportagem não conseguiu contatar os responsáveis pela defesa.

Entre os bens bloqueados estão seis imóveis de alto padrão e cinco fazendas, localizados nos Estados da Bahia e de Pernambuco.