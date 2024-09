Deolane Bezerra tem prisão domiciliar revogada e voltará para a prisão

“A motivação foi o descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça para a concessão de sua prisão domiciliar”, disse a Polícia Civil de Pernambuco. Deolane tem afirmado ser vítima de “injustiça”.

Na tarde de segunda-feira, 9, quando deixou a prisão após decisão judicial, usando tornozeleira eletrônica, ela falou com as pessoas que se aglomeraram no entorno à espera da sua saída, chegou a ser erguida e criticou a sua prisão: “Minha prisão é criminosa”. Também falou com os jornalistas que estavam em frente à Colônia Penal Feminina do Recife.