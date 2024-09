Deolane Bezerra publica foto ‘amordaçada’ nas redes sociais após deixar prisão

Agora em prisão domiciliar, ela será monitorada por tornozeleira eletrônica. “Não é fácil uma mulher nordestina, mãe solo, criada por mãe solo, vinda da comunidade, chegar aonde cheguei. As provações são gigantes e irei passar por todas elas”, escreveu, na ocasião.

Deolane estava presa desde quarta-feira, 4, em decorrência da Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco. A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, detida na ação policial, deve seguir presa na Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro do Engenho do Meio, na região metropolitana do Recife.