Justiça do Rio decide que Zinho, acusado de liderar milícia, seja transferido para prisão federal

Acusado de chefiar a principal milícia da zona oeste do Rio, Zinho está preso desde 24 de dezembro, quando se entregou à polícia. Nesse período, ele tem ficado isolado no presídio Laércio da Costa Pellegrino, conhecido como Bangu 1, no complexo penitenciário de Gericinó (zona oeste do Rio).

Caberá à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e à Secretaria Nacional de Políticas Penais definir quando e para qual presídio Zinho será transferido. Ao todo há cinco penitenciárias federais no Brasil, em Brasília, Porto Velho, Mossoró (RN), Campo Grande e Catanduvas (PR).