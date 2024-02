Então os jornalistas também perderão o emprego, pois a máquina produz e até publica conteúdo convincentemente?

Esse é uma questão central do momento histórico em que vivemos. Por mais incríveis que sejam, essas plataformas não deveriam ser usadas para substituir jornalistas, atendentes ou seja lá quem for. A começar porque não são totalmente confiáveis: elas ainda "alucinam" (inventam mentiras) muito. Além disso, não são criativas, limitando-se a elaborar conteúdo a partir de produções pré-existentes. Por fim, elas não possuem ética -o que é muito grave para algo que se apresenta como humano- e lidam mal com imprevistos.

O que os gestores precisam entender é que a IA deveria ser usada para melhorar o trabalho dessas pessoas, oferecendo-lhes informações e ideias que só os sistemas têm, graças a suas brutais capacidade de processamento e base de informações. Essa combinação da humanidade dos profissionais com o poder da máquina recebe o nome de "humanidade aumentada".