Marcola encomenda morte de líderes do PCC e agrava racha, aponta investigação

A ruptura é agravada ainda pelo foco recorrente em tentar libertar Marcola e pelas circunstâncias do assassinato de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, apontado como liderança em ascensão dentro do PCC. Ele foi encontrado morto em fevereiro de 2018 em área de mata de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza.

Gegê foi arremessado no local direto de um helicóptero, logo após ser executado a tiros e facadas. No mesmo local, uma reserva indígena, foi localizado o corpo de Fabiano Alves de Souza, o Paca, em um dos episódios mais sangrentos da história do PCC.

“O grupo ligado ao Soriano não aceita e nunca aceitou as mortes do Gegê do Mangue e do Paca, que foram determinadas pelo Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, sócio do Marcola. O Fuminho, primeiro, foi jurado de morte (decretado) por eles, mas depois foi perdoado pelo Marcola. Isso criou um clima que está estimulando esse racha interno”, disse Gakiya.