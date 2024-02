As buscas por viagens no Carnaval cresceram cerca de 35% neste ano, em relação ao mesmo feriado em 2023, segundo o Google e a CVC. Destinos com folia ou localizados no litoral nordestino estão entre os preferidos no buscador e na empresa, assim como no levantamento realizado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa).

