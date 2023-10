De Montego Bay a Negril, a Jamaica e seu pôr do sol escandaloso

O horizonte todo dourado, de Montego Bay a Negril. O pôr do sol da Jamaica é daqueles que vale pensar em algo especial para fazer na ilha do Caribe enquanto o sol mergulha no mar. Cada dia com seu estilo. Baladinha happy hour jamaicana? Rick's Cafe. Drinks com os amigos? Margaritaville. Em casal ou com um grupo mais calmo? Um terraço no resort.

Rick's Café, no pôr do sol da Jamaica - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Foi assim que comecei minha viagem, brindando com um cosmopolitan diante de um escandaloso céu, no resort all-inclusive Grand Palladium Jamaica. Sorte de principiante, pensei. Mas a mesma cena se repetiu todo dia, embora em cenário diferente, naquele fim do primeiro semestre de 2023 - para você ter uma ideia da época.

Esse alaranjado sempre me acompanhará quando eu ouvir o nome do país. Tom logo seguido por outros na minha memória. O verde, claro na água e vivo na floresta. O negro, na pele de moradores e visitantes. Vários brancões, incluindo eu mesma, viajavam na primavera pela Jamaica. Mas adorei ver como o país é um forte destino de afroturismo.

Drink no pôr do sol no resort Grand Palladium

No prêmio regional do World Travel Awards 2023, a Jamaica foi escolhida como Melhor Destino do Caribe e seu Dunn's River Falls & Park venceu na categoria Melhor Atração de Turismo de Aventura. A premiação global ainda está em andamento, mas os vencedores regionais foram divulgados ao longo deste segundo semestre - leia mais: Portugal é o Melhor Destino da Europa, e o Canadá, o da América do Norte.

As cores da bandeira e da cultura rastafari

Ao escrever sobre a Jamaica, me dou conta que o passeio cromático feito pela minha mente percorre o verde, o amarelo e o preto: as cores da bandeira do país. Aquela que nos acostumamos a ver nos uniformes de Usain Bolt, Shelly-Ann Fraser-Pryce e outras lendas do atletismo.

Sentiu falta do vermelho? A cultura rastafari está tão intimamente conectada com a imagem da Jamaica que muita gente só pensa em amarelo, verde e vermelho, mas essas são as cores do movimento, vistas em profusão em lojas de souvenir locais, ao lado de muitas peças com tie-dye.

As mesmas cores vistas em muitas roupas

Na avenida principal de Montego Bay, as peças penduradas ou expostas em prateleiras, em canecas, copinhos de shots e imãs, seguem esse padrão. No entanto, muita gente que compra as peças tricolores sequer tem ideia da origem do movimento rastafari, surgido entre negros escravizados com origem na Etiópia e que cultuam Jah como deus.

A maioria de nós, estrangeiros, conhece os dreadlocks e a marijuana (ou ganja, como também é chamada a maconha), imagens popularizadas com o sucesso do maior nome do reggae mundial, Bob Marley. Isso faz, aliás, com que muitos viajantes associem o destino caribenho apenas a essas características, ofuscando outras belezas naturais e culturais.

Na praia, num barco ou numa tirolesa sobre o mar

Quem se hospeda no trecho da costa norte, contornando o litoral oeste, tem bastante a descobrir. Há uma extensa sequência de resorts, de onde se pode partir para passeios pela ilha. Eu fiquei hospedada no Grand Palladium, um resort na Jamaica perto de Montego Bay, com praias particulares de águas calmas. Nesta viagem, feita a convite da rede hoteleira e do Turismo da Jamaica, integrei um grupo de jornalistas sul-americanos.

Praia do resort Grand Palladium Jamaica

A cada dia exploramos um pedaço do norte do país. Um deles passamos completamente relax no Chukka Ocean Outpost at Sandy Bay. Funciona assim: você paga para passar o dia por lá e fazer uma atividade como o circuito de tirolesas, o passeio de catamarã com snorkel ou a cavalgada com a montaria também dentro do mar. O lugar também vende pacotes, com 3 atividades, por exemplo, tirolesa, catamarã e quadriciclo.

Piscina e mar no Chukka Experience

Nós fizemos tirolesa e catamarã. A estrutura inclui uma piscina de borda infinita de frente para o mar, onde ficamos entre uma atividade e outra, momentos muito gostosos. Depois da piscina, almoçamos a culinária típica da Jamaica no restaurante do Chukka. É uma comida afetiva simples, com grelhados (comemos peito de frango) e com uma massinha frita chamada de festival.

Frango com molho jerk e o bolinho festival

Só que leva muito condimento. Vá com cuidado se você, como eu, tem um corpo que não tolera tanto apimentado. O tempero mais característico (e forte) é o Jerk, uma mistura de condimentos, como pimenta caiena, canela, noz-moscada e outras especiarias.

Com 4 unidades na Jamaica, o Chukka existe em 5 ilhas do Caribe. Na Jamaica, 3 ficam no litoral, com atividades em praias e rios, e 1 delas mostra a produção do rum jamaico.

Drinks no pôr do sol em Montego Bay e Negril

Montego Bay, conhecida como MoBay, é a maior cidade da região, com praias e muitos bares, restaurantes, hotéis e lojas. A popular Doctor's Cave Beach, considerada uma das mais bonitas do Caribe, tem ali a entrada do seu clube de praia. Com entrada paga, pode ser vista na caminhada entre o Usain Bolt's Tracks and Records e o Margaritaville Montego Bay.

Hip Strip, a rua cheia de lojas de souvenir

O bar do ídolo nacional junta música e esportes, com itens do atleta na decoração. Fica no primeiro andar de um pequeno centro comercial. De lá, dá para ir facilmente a pé à unidade da rede Margaritaville. Ao longo da Hip Strip, principal avenida de Montego Bay, existem muitas lojas de souvenir.

Quando passa essa sequência de comércios, se chega ao bar. O 2º andar do Margaritaville Montego Bay proporciona uma visão de camarote para o espetáculo do fim do dia. A cerveja jamaicana Red Stripe gelada pode ser acompanhada de porções como camarão empanado e quesadilla de frango.

Visão no fim do dia no Margaritaville Montego Bay

Depois do mergulho do sol no mar, quer sair em busca de uma noite movimentada? Anote na agenda o Pier One, já na saída de Montego Bay em direção a Lucea e Negril.

Banho de mar diante do penhasco, no Rick's Café

Outro lugar onde a noite pega ao anoitecer é o Rick's Cafe em Negril. Se você for até lá, é imperdível ver o pôr do sol. Sobre falésias, a cerca de 10 metros acima do nível do mar, o bar tem muita natureza ao redor, com a bela sensação de ver o sol indo embora num amplo horizonte. Durante o dia, o lugar é ideal para quem quer saltar no mar cristalino ou quer assistir quem se aventurar.

Jamaica com esportes na natureza

Uma descoberta a mais sobre a Jamaica foi o lado radical do destino. São muitos os parques com esportes na natureza e passeios de 4×4 - lembra que eu comentei acima que um deles ganhou até o World Travel Awards na região do Caribe? Pois é, depois da tirolesa sobre o mar, descobri que consigo escalar cachoeira. Fiz um passeio parecido com o que venceu a premiação, só que em Mayfield Falls, perto do litoral de Negril.

Além do litoral, passeios em cachoeiras - Foto: Turismo da Jamaica

Se você está sem entender, foi a minha reação quando me dei conta que teria de subir numa pedra contra a correnteza que escorria do alto dela. O desafio ali não é a altura, e sim a força da água. No início da atividade, a gente desce por terra um trecho paralelo ao rio. Aí entra nele e começa a caminhada voltando, dentro da água. Escalar a pedra contra a correnteza encerra a aventura.

Durante o trajeto, você ainda pode dar um de Tarzan se pendurando no cipó, dando um impulso contra as raízes de uma árvore centenária e se soltando no meio de uma das 21 piscinas naturais do lugar. Para terminar, atravessa uma queda d'água para entrar embaixo de uma pedra, a mesma que você escala no fim do percurso.

No Jamwest Motorsports & Adventure Park, também em Negril, o barato não é tomar banho, e sim se sujar (muito) de lama ou comer poeira nos trechos mais secos. O divertido percurso de 1 hora de quadriciclo, realizado num carrinho ou num formato de moto, pode ser combinado com outras atividades.

Jamwest Motorsports & Adventure Park: comendo poeira no quadriciclo

No parque de aventura, localizado a cerca de meia hora da extensa e transparente Seven Mile Beach, uma das praias mais famosas da ilha, experimentei também o circuito de tirolesas e curti muito. Durante 1 hora e meia, o caminho é feito entre 8 torres altas. Uma delícia voar a quase 20 metros de altura. Além de espetacular, a Jamaica surpreende.

A linda Seven Mile Beach, em Negril

Sem visto, com vacina e conexão

Viajantes brasileiros não precisam de visto para entrar na Jamaica. Não é necessário comprovar a vacina contra a covid, mas o país exige imunização contra a febre amarela (lembre-se de tomar pelo menos 15 dias antes do embarque). Não há voos diretos, mas a conexão aérea pode ser feita em destinos como a Cidade do Panamá, com 5 voos semanais para o aeroporto de Montego Bay, ou em Miami, com frequências diárias para o mesmo aeroporto jamaicano.

Rum e cremes de cannabis como souvenir

Entre as bebidas nos mercados, marcas de rum jamaicano

O rum jamaicano é renomado. Aproveite para abastecer o bar de casa e preparar drinks na volta. Se preferir bolo de rum, os da Tortuga são tradicionais e fabricados em diferentes sabores, todos com a bebida. Cosméticos elaborados com cannabis estão disponíveis em lojas de fabricantes locais. Até queria testar a eficiência dos óleos e creme, mas os preços me fizeram adiar essa ideia.

Compras no aeroporto de Montego Bay

Já estive em muitos aeroportos, mas poucos tinham a interessante diversidade que o de Montego Bay oferece. Claro que existem os grandes aeroportos com lojas duty free e boutiques. Mas, considerando o tamanho do aeroporto e comparando com as outras lojas que vi na ilha, achei o melhor lugar para comprar lembrancinhas. E o preço é mais ou menos o mesmo do que vi na cidade. Todos os itens citados acima são encontrados lá.

