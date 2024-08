Neva em Santa Catarina e temperatura ainda vai cair; veja foto e vídeo

Também de acordo com a Defesa Civil, a manhã deste domingo é gelada em todo estado. Na Serra Catarinense, os termômetros marcaram entre -2°C e 4°C às 9h. Entre o Grande Oeste, Planalto Norte e Grande Florianópolis de 1°C a 8°C. Nas demais áreas, entre 6°C e 14°C.

É a segunda vez em duas semanas que a região registrou neve, de acordo com o governo do Estado. No início do mês, entre a noite de sexta-feira, 9, e o início da madrugada de sábado, 10, São Joaquim, na Serra catarinense, registrou neve.