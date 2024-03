O que o papa Francisco revela em sua primeira autobiografia?

CIDADE DO VATICANO - Ele confessa ter ficado “deslumbrado por uma garota” em sua juventude que se tornou difícil para ele “rezar”. Ele critica a União Europeia e denuncia a decisão dos Estados Unidos de lançar bombas atômicas como “imoral”. Diz que não é “comunista” e repreende aqueles que procuraram colocá-lo contra seu antecessor. Ele tem más notícias para seus críticos: ele não se aposentará voluntariamente.

PUBLICIDADE Na primeira autobiografia do papa Francisco, que será publicada em 19 de março, o primeiro pontífice latino-americano oferece uma visão atualizada de sua vida e papado. Escrito com o jornalista italiano Fabio Marchese Ragona, que oferece uma configuração quase teatral para cada capítulo, o livro detalha os momentos-chave dos 87 anos de Francisco e se constitui em uma história pessoal - e defesa - de um pontífice regularmente abraçado por liberais e atacado por arquiconservadores. O que emerge é um relato incontestável de um líder católico que equilibra seu papel como defensor da doutrina tradicional com humanismo e a perspectiva distinta do Sul Global.

O que emerge no livro é um relato incontestável de um líder católico que equilibra seu papel como defensor da doutrina tradicional com humanismo e a perspectiva distinta do Sul Global Foto: AP Foto/Alessandra Tarantino

Em um desvio dos versos ponderados dos papas, ele usa uma linguagem simples e referências abertas aos seus críticos. Até mesmo o conceito de uma autobiografia papal completa é algo novo para os tempos modernos. O papa Bento XVI escreveu uma memória quando ainda era cardeal, enquanto João Paulo II escreveu uma história concisa de espiritualidade para marcar 25 anos de pontificado.

Francisco fala de estar profundamente impressionado por um colega ateu e comunista no livro, mas se distancia da própria ideologia: “Após minha eleição como papa, algumas pessoas afirmaram que eu falava sobre os pobres com tanta frequência porque eu era comunista ou marxista”, ele escreve. Ele depois continua: “Por quê? Porque eu não uso os sapatos vermelhos papais! Mas falar sobre os pobres não significa necessariamente que alguém seja comunista”.

Racionalizando sua recente decisão de permitir bênçãos a casais do mesmo sexo, ele reitera sua posição de que tais bênçãos não são de forma alguma equivalentes ao casamento.

Mas, ecoando declarações passadas, agora escritas com a clareza e força de sua própria caneta, ele explicitamente pede direitos legais civis para casais do mesmo sexo em termos notáveis para um pontífice católico. Ele expressa seu respeito pelos clérigos que discordam dele enquanto insiste que é hora de “abandonar a rigidez do passado”.

“Eu disse em muitas ocasiões que é certo que (casais do mesmo sexo) que experimentam o dom do amor devem ter as mesmas proteções legais que todos os outros”, escreve Francisco.

Renúncia

Francisco às vezes parece abrir a porta para a aposentadoria, apenas para depois fechá-la. Em seu livro, ele é mais inequívoco. Ele diz que não tem intenção de seguir os passos de Bento XVI se aposentando.

Referindo-se aos seus críticos, ele diz “algumas pessoas podem ter esperado que mais cedo ou mais tarde, talvez após uma estadia no hospital, eu pudesse fazer um anúncio desse tipo, mas não há risco disso”.

Como todos os papas, ele escreve, fez arranjos no caso de “surgir um sério impedimento físico”. Mas “acredito que o ministério do papa é ad vitam, para a vida, e, portanto, não vejo justificativa para desistir dele”.

Caso algum dia seja forçado a pendurar o chapéu branco, ele diz que renunciaria ao nome escolhido por Bento: “Papa emérito”.

PUBLICIDADE “Como bispo emérito de Roma, eu me mudaria para a Basílica de Santa Maria Maior para servir como confessor e dar Comunhão aos doentes”, ele escreve. Na parte talvez mais envolvente do livro, ele fala de ficar pasmo com a aposentadoria de Bento, um evento que Francisco diz ter descoberto através de um jornalista. Francisco se descreve como estando quase em negação sobre suas chances cada vez maiores de ser eleito papa no momento do conclave de 2013. Apenas um colega perguntando sobre sua saúde o alertou sobre quão reais eram suas chances. Ele descreve seu desconforto com os enfeites dourados de seu cargo e a decisão de rejeitar a pompa que veio com seu escritório.

Francisco se descreve como estando quase em negação sobre suas chances cada vez maiores de ser eleito papa no momento do conclave de 2013 Foto: Divulgação/Vaticano

Ele reflete sobre o delicado equilíbrio de gerenciar uma igreja com dois papas e diz que encorajou Bento a não “viver fora de vista”, mas a ver pessoas e participar da “vida da igreja”. Em uma aparente referência aos seus críticos conservadores, ele observa que a decisão fez pouco para limitar as “disputas” ideológicas e políticas que surgiram entre ele e as “pessoas inescrupulosas” que nunca aceitaram a renúncia de Bento.

Ele observa que Bento, no momento da transição de poder em 2013, foi transparente sobre o estado preocupante do Vaticano.

Guerras Francisco aborda tópicos oportunos, defendendo seu apelo por uma ação rápida sobre as mudanças climáticas e denunciando o surto de conflitos que ele chama de uma "terceira guerra mundial" dispersa. "Parem as armas! Parem as bombas! Parem a sede de poder! Parem, em nome de Deus! Chega, eu imploro!", escreve Francisco.

Ele escreve sobre eventos históricos - o mal da Alemanha nazista e a brutalidade da Segunda Guerra Mundial - que moldaram sua fé e vida. Ele conta que quase foi para o Japão como missionário jesuíta e foi recusado devido à sua saúde, sugerindo que poderia ter perdido a vida se tivesse ido: “Talvez algumas pessoas no Vaticano ficassem mais felizes!”

Ele evoca uma visão de mundo distintamente não americana em sua avaliação da decisão de lançar as bombas que encerraram a Segunda Guerra Mundial: “O uso da energia atômica para fins de guerra é um crime contra a humanidade, contra a dignidade humana e contra qualquer possibilidade de futuro em nossa casa comum. É imoral!”

Controvérsia

Ele aborda uma antiga controvérsia: que, durante a guerra suja argentina, ele denunciou dois padres de esquerda - os reverendos Orlando Yorio e Franz Jalics - à implacável junta militar de extrema-direita. Ele chama tais acusações de “calúnias”, dizendo que ele os “alertou” sobre os riscos de seu ministério na favela Bajo Flores em Buenos Aires, aconselhou-os a sair e ofereceu-lhes abrigo seguro.

“Mas eles decidiram permanecer com os pobres, e em maio de 1976, foram sequestrados”, escreve Francisco. “Eu fiz tudo ao meu alcance para que fossem libertados.”

Surpreendentemente, dado as áreas de crescimento do catolicismo na África e na Ásia, e sua contração na Europa, Francisco dedica um capítulo inteiro ao “Nascimento da União Europeia”, que ele descreve como originalmente “uma das ideias mais belas já concebidas pela criatividade política”.

No entanto, ele continua a repreender alguns de seus membros por se recusarem a ajudar países como Itália, Espanha e Grécia na linha de frente das chegadas de migrantes, descrevendo a falta de cooperação como “individualismo suicida”.

Ele então faz referência a uma recente viagem à Hungria, notando que esperava que suas palavras lá inspirassem o primeiro-ministro Viktor Orbán a abraçar a “unidade” - mas então parece culpar os burocratas em Bruxelas por não respeitar as “características únicas da Hungria” em negociações com seu líder iliberal.

Ele descreve como jurou não assistir mais TV depois que um programa de “natureza adulta” apareceu na sala dos padres de uma comunidade jesuíta onde estava hospedado em julho de 1990. “Jurei nunca mais assistir televisão. Apenas ocasionalmente me permito assistir: por exemplo, quando um novo presidente é empossado, ou assisti brevemente uma vez quando houve um acidente aéreo.”

Futebol

No livro, Francisco ressalta sua nacionalidade argentina, dedicando um curto capítulo ao grande jogador de futebol de seu país natal, o falecido Diego Maradona e seu gol “mão de Deus” durante a campanha que viu a Argentina ganhar a Copa do Mundo de 1986.

Um conhecido fã do clube de futebol San Lorenzo em seu país natal, Francisco escreve que não assistiu à Copa do Mundo de 2022 devido ao seu desgosto pela televisão. Mas ele acrescenta que o jogo - no qual a Argentina venceu nos pênaltis após desperdiçar uma vantagem - foi clássico de seus compatriotas.

“No início eles são entusiasmados, e então, por falta de tenacidade, eles lutam para chegar ao fim”, ele escreveu. “Nós argentinos somos assim: pensamos que temos a vitória em mãos, e então, no segundo tempo, corremos o risco de perder. E não é apenas no futebol que nos falta tenacidade, também é na vida cotidiana. Antes de concretizar algo, nos permitimos um pouco demais e talvez não alcancemos o resultado que esperávamos. Felizmente, porém, no final conseguimos nos sair bem.” /THE WASHINGTON POST