No Rio, 5 ônibus são usados em barricadas contra a polícia: quantos já foram sequestrados este ano?

Nesta quinta-feira, os veículos foram abordados na Estrada do Itanhangá, na Muzema (zona oeste), na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, e na frente do metrô Pavuna, na Pavuna (ambos bairros da zona norte). Quatro ônibus pertencem a empresas representadas pelo sindicato das empresas de ônibus do Rio (RioÔnibus) e um é de uma firma filiada a outra entidade.

A Polícia Militar reforçou o policiamento na região da Muzema. Na quarta-feira, a corporação estava realizando operações nesse bairro quando nove ônibus foram sequestrados e usados em barricadas.