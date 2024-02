PF prende em Natal suspeito de comandar facção em Feira de Santana, na Bahia

A Polícia Federal (PF) prendeu, em Natal, um homem acusado de comandar um esquema de tráfico e ataques violentos a rivais em Feira de Santana, no interior da Bahia. O suspeito é apontado como integrante de uma facção com atuação na cidade baiana e originária do Rio de Janeiro. Ele foi encontrado em uma propriedade de luxo na capital potiguar.

O homem preso através de um mandado de busca e apreensão expedido pela Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em Natal, “mantinha vida de luxo” e foi descrito pela Polícia Federal como um dos líderes da facção criminosa na região de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia.

Suspeito foi levado para a sede da PF em Natal Foto: Google

No momento da prisão, o suspeito apresentou um documento falso e responderá por mais esse crime perante a Justiça, tendo sido autuado em flagrante. Contra ele existiam mais três mandados de prisão em aberto, sendo dois deles por homicídio qualificado expedidos pela Vara do Júri de Feira de Santana/BA e um por uso de documento falso da Vara de Presidente Prudente/SP.

Ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal para os procedimentos de polícia judiciária, o preso será posteriormente transferido para o sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça.