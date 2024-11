Vídeo: prédio desaba em Maceió após explosão e mata dois adultos e uma criança

Um prédio desabou após uma explosão na madrugada desta quinta-feira, 7, no Residencial Maceió I, no bairro Eustáquio Gomes, em Maceió, em Alagoas. Ao menos dois adultos e uma criança de 12 anos morreram. Outras quatro pessoas ficaram feridas. A Defesa Civil de Maceió continua realizando buscas no local.

PUBLICIDADE As três vítimas da explosão foram oficialmente identificadas pela Perícia Científica do Estado de Alagoas no início da tarde desta terça-feira. São elas: Gilvan da Silva, 57; Wesley Lopes da Silva, 36; e Tharlysson Felipe da Silva Ferreira, de apenas 10 anos. Em nota, o Hospital Geral do Estado informou que acolheu quatro feridos: Uma senhora de 51 anos, um jovem de 18 anos, uma adolescente de 15 anos e uma criança de oito anos. Todos recebem o atendimento de emergência na Área Vermelha Trauma, que inclui a realização de exames de imagem; os quadros de saúde são estáveis.

Prédio desaba após explosão em Maceió, capital de Alagoas. Foto: Divulgação/CBM-AL

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, a principal hipótese é de que o desabamento do prédio foi causado pela explosão de um botijão de gás de cozinha. As causas do acidente, no entanto, ainda estão sendo investigadas.

Ainda conforme a corporação, são dois pavimentos e dois apartamentos. Após a explosão, os vidros das janelas das edificações ao lado foram atingidos e, possivelmente, a estrutura dos prédios está em risco. Há um forte cheiro de gás no local.

Desabamento de prédio em Maceió na madrugada desta quinta-feira, 7, deixa mortos. Foto: Divulgação/CBM-AL

Defesa Civil evacua 20 apartamentos após acidente que matou três pessoas

Após o acidente, a área foi isolada e cinco blocos vizinhos, totalizando 20 apartamentos, foram evacuados para garantir a segurança dos demais moradores. Serão realizadas vistorias para avaliar se esses imóveis foram afetados e verificar possíveis danos estruturais.

Prédio desaba após registro de explosão em Maceió. Foto: Divulgação/CBM-AL

A diretoria social do órgão também está no local com psicólogas e assistentes sociais para atender as famílias que foram vítimas, além de atender os moradores dos apartamentos vizinhos atingidos para realizar os encaminhamentos necessários.