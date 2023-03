Previsão do tempo: veja onde há alerta de granizo nesta terça-feira; ciclone causa estragos em SC

Assim como fevereiro, o mês de março começou bastante chuvoso no centro-sul do Brasil, de acordo com a Climatempo. Nesta terça-feira, há alerta de granizo no noroeste paulista e sul de Goiás. Granizo isolado e áreas de atenção também são projetados para outras áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás, de acordo com a empresa de meteorologia. No domingo, 5, o Rio de Janeiro também registrou o fenômeno, assim como as cidades de São José do Rio Preto e Taubaté, no Estado de São Paulo.

A situação climática em Estados do Sudeste e do Centro-Oeste é influenciada pelo calor e pela alta umidade que vem da região norte do País.

“Nesta terça-feira, grande parte dos Estados brasileiros ainda tem previsão de chuva excessiva. Além da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) atuando sobre o Amapá e o nordeste do Pará, a presença do ar quente e úmido por toda a região e a influência da Alta da Bolívia contribuem para que o tempo fique instável”, disse a Climatempo.

O Amazonas, o Pará, o Amapá também devem registrar fortes temporais no decorrer do dia. No Acre e em Roraima também há possibilidade de chuva, mas de forma isolada e passageira. A expectativa é que as instabilidades permaneçam sobre a região Norte do País até a próxima sexta-feira, 10.

Ciclone extratropical

Entre domingo e a manhã de segunda-feira, 6, um ciclone extratropical provocou fortes tempestades e causou alagamentos em Santa Catarina. Rodovias também foram parcialmente interditadas. A Defesa Civil do Estado já havia emitido alerta para a atuação do fenômeno, principalmente sobre a região costeira do Estado.

O sistema de baixa pressão intensificou a circulação marítima, deixando o fim de semana nublado e com registro de muita chuva. A precipitação foi bastante volumosa entre parte da Serra, do litoral sul e da Grande Florianópolis. O sul do Estado foi a região mais afetada.

A partir desta terça-feira, a chuva começa a parar e há previsão para o tempo estabilizar e, consequentemente, apresentar melhoras em todo Estado catarinense.

Ciclone extratropical provocou fortes chuvas em Santa Catarina. Cidades registraram alagamentos e rodovias foram interditadas. Foto: Reprodução/Twitter @pmscrodoviaria

Rodovias foram interditadas

Na manhã de segunda-feira, a Rodovia SC-108 estava parcialmente interditada na altura do Km 349, no sentido Urussanga para Orleans. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, no local, uma linha de cones orientava o fluxo de veículos.

Na tarde de segunda-feira, foi registrada uma queda de barreira na Rodovia SC-110 na altura do Km 401,3, entre São Joaquim e Urubici. Imediatamente, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE) foi informada para providenciar a remoção da barreira no local, que foi sinalizado para evitar acidentes.

Ainda em razão das fortes chuvas, na noite de segunda-feira, a Rodovia SC 390, nas proximidades do Km - Km 405,9, na região da Serra do Rio do Rastro, também precisou ter o local sinalizado, por causa da queda de pedras. Na manhã desta terça-feira, equipes fizeram a retirada do material.

⚠️ Rodovia SC-108 parcialmente interditada na altura do KM 349, sentido Urussanga/Orleans! Apenas uma faixa de rolamento liberada!



No local há uma linha de cones orientando o fluxo! pic.twitter.com/pDxWfrSliY — POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA (@pmscrodoviaria) March 6, 2023

“A Defesa Civil de Santa Catarina reforça a importância de a população acompanhar diariamente em nosso site e redes sociais os avisos e boletins de previsão do tempo. Além disso, evitar transitar em áreas de risco e adotar medidas de prevenção para segurança pessoal e também de seus familiares”, orientou o órgão.