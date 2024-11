Quem é o brasileiro de 112 anos mais velho do mundo, segundo plataforma especializada em longevidade

O brasileiro João Marinho dos Santos, de 112 anos, é o homem mais velho do mundo, segundo a plataforma Longeviquest, autoridade mundial em longevidade humana. Ele assumiu o posto na segunda-feira, 25, quando morreu o britânico John Tinniswood, que era 40 dias mais velho e detinha o título de mais idoso do mundo. Tinniswood nasceu em 26 de agosto de 1912 e o brasileiro, em 5 de outubro do mesmo ano.

Segundo a plataforma Longeviquest, Santos nasceu em Maranguape, no Ceará, e atualmente mora em Apuiarés, no mesmo Estado. Ele já detinha o título de homem mais velho do Brasil e da América Latina, e hoje é o único da lista nascido em 1912.

João Marinho Neto, de 112 anos, mora em Apuiarés, no Ceará. Foto: Reprodução/LongeviQuest

O segundo homem mais velho do mundo também é brasileiro: Josino Levino Ferreira, nascido em 3 de abril de 1913 na Paraíba e atual morador de Coronel Ezequiel, cidade do Rio Grande do Norte. O britânico Tinniswood ficou pouco mais de sete meses no posto de homem mais idoso do mundo. Ele assumiu o título em 31 de março deste ano, quando morreu o japonês Gisaburo Sonobe, que também tinha 112 anos, mas algumas semanas a mais.