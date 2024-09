O bondinho do Pão de Açúcar, que disputa com o Cristo Redentor o título de principal atração turística do Rio de Janeiro, funciona há quase 112 anos e já transportou mais de 50 milhões de pessoas. Qualquer guia turístico recomenda o passeio no fim da tarde, para apreciar o pôr do sol. Mas agora surgiu uma novidade.

O parque funciona das 9h às 20h de segunda a sexta-feira e das 8h30 às 20h30 aos sábados e domingos - e só é possível subir até as 18h30 em dias úteis e até 19h no fim de semana.

Agora quem quiser – e puder pagar – tem a chance de apreciar o nascer do sol a partir do morro. Por enquanto, o passeio é oferecido só aos sábados. Começa por volta das 5h15, inclui café da manhã servido em um dos restaurantes do Pão de Açúcar e custa R$ 550 por pessoa.

O ingresso básico para o horário comum, a partir das 8h30 ou 9h, custa R$ 185, e há opções desde R$ 80 (para moradores do Rio ou da região metropolitana) até R$ 295 (com acesso preferencial ao bondinho e recepção em área climatizada na primeira estação).

Subida do bondinho do Pão de Açúcar, já sob o amanhecer no Rio. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE A reportagem fez o passeio para apreciar o amanhecer no último dia de agosto. Por volta das 5h20, o bonde partiu da base, na Praia Vermelha, zona sul do Rio, rumo ao Morro da Urca, primeira parada do caminho aéreo, a 220 metros de altura. Ao desembarcar, ainda era noite e havia pouca iluminação no trajeto até o terraço de onde se vê a cidade. O público foi recebido ao som de um saxofonista, cujo repertório privilegiou canções famosas relacionadas ao Rio, como Garota de Ipanema e Samba do Avião. As primeiras fotos e vídeos mostravam a vista noturna da cidade.

Após alguns minutos no primeiro morro, o grupo partiu rumo ao Pão de Açúcar, a 396 metros de altura. O saxofonista nos acompanhou no bonde, do qual saiu em disparada assim que as portas se abriram, para se posicionar e iniciar a trilha sonora da segunda parte do passeio. Ali foram minutos de expectativa, vendo o céu clarear e ficar em tons mais amarelados, até que, às 6h03, o sol despontou no horizonte.

Público observa o nascer do sol na manhã de 31 de agosto, a partir do morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O público - composto por jornalistas, influenciadores e turistas, entre eles estrangeiros - reagiu de forma uníssona, rasgando elogios ao cenário, sempre com celular na mão registrando uma recordação da paisagem.

Uma névoa delineada com perfeição encobria a cidade e dificultava a vista ao longe – a Ponte Rio-Niterói, por exemplo, estava desaparecida -, mas alguns até gostaram do “efeito especial”.

Após quase uma hora apreciando a paisagem, o grupo foi encaminhado para o restaurante Clássico Sunset Clube – sim, o nome faz referência a outro espetáculo da natureza, o pôr do sol -, onde pouco antes das 7 horas começou a ser servido um café da manhã farto e variado.

O café termina às 8h30, mas o público pode permanecer no morro pelo tempo que quiser – a única restrição é que só é possível fazer quatro viagens de bondinho, duas para subir e duas para descer.

“Nós, do Parque Bondinho, estamos sempre pensando em proporcionar novos momentos aos visitantes. Contemplar o amanhecer nos morros da Urca e do Pão de Açúcar é uma experiência mágica”, diz o gerente geral do parque, Gustavo Maciel.