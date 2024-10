Suicídio assistido e eutanásia: o que o papa Francisco já falou sobre o assunto

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio. Se você está passando por problemas, veja aqui onde buscar ajuda.

PUBLICIDADE O poeta carioca Antonio Cicero morreu nesta quarta-feira, 23, na Suíça, aos 79 anos. Diagnosticado com Alzheimer, Cicero optou pelo suicídio assistido e estava no país europeu, onde a prática é permitida. No suicídio assistido, um paciente terminal ou acometido por doença incurável decide morrer através da autoadministração letal de um medicamento. A prática tem sido condenada repetidamente pelo papa Francisco.

Papa Francisco: 'A eutanásia e o suicídio assistido são uma derrota para todos' Foto: Andrew Medichini/AP

O pontífice também já se pronunciou contra a eutanásia, que é quando o médico injeta uma substância letal no corpo do paciente. Já o suicídio assistido envolve a prescrição de um fármaco autoadministrado pelo paciente. No Brasil, tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido são proibidos.

As manifestações do papa contra essas duas práticas ocorreram em meio a debates sobre o tema ocorridos em diferentes países da Europa nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, o pontífice criticou, no Vaticano, a aprovação da lei da eutanásia em Portugal. “Hoje estou muito triste, porque no país onde apareceu Nossa Senhora foi promulgada uma lei para matar. Mais um passo na grande lista de países com eutanásia”, disse.

Em 2019, pelo X (antigo Twitter), o papa já tinha se pronunciado sobre o caso de uma a jovem holandesa de 17 anos que escolheu morrer assistida por médicos especializados em suicídio assistido. ”A eutanásia e o suicídio assistido são uma derrota para todos. A resposta a que somos chamados é nunca abandonar aqueles que sofrem, não desistir, mas cuidar e amar para restaurar a esperança”, escreveu.

Outros casos

Assim como o poeta brasileiro Antonio Cicero, o cineasta Jean-Luc Godard também praticou o suicídio assistido na Suíça.

Além da Suíça, o suicídio assistido é legalizado em países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Espanha, Canadá, Colômbia e em alguns Estados dos Estados Unidos. As regras são diferentes de um lugar para outro, mas geralmente, os casos precisam envolver doenças terminais ou incuráveis.