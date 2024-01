Publicação de médica contra Libras em show gera indignação

A Congregação Santista de Surdos manifestou repúdio. "Nossa instituição lamenta o post em que fomos marcados, onde uma senhora médica que atua há 35 anos no ramo, reclama de ter a Intérprete de Libras, na janela dos telões do show do Jota Quest, oferecido no aniversário da cidade de Santos/SP. Ela ainda menciona que não tem tantas pessoas "surdas e mudas" na cidade de Santos. A Congregação Santista de Surdos gostaria de comunicar a nossa existência há mais de 65 anos, com mais ou menos 800 surdos associados e assistidos. Lutamos há muito tempo por acessibilidade e visibilidade, inclusive neste show, que surdos têm possibilidade de sentir a paixão da música assim como as pessoas ouvintes. A Congregação convida todas as pessoas que não conhecem a nossa sede e o nosso trabalho e aprender conosco quais são os pontos de acessibilidade para comunidade surda. E para encerrar, orientamos que 'linguagem de sinais' não é correto, a Libras é uma LÍNGUA e também não usamos surdos e mudos", declarou a instituição.

A psicóloga Claudia Alonso, da Secretaria de Desenvolvimento Social, uma das principais representantes do projeto TamTam, que atua na cultura inclusiva, também rechaçou a publicação da médica. "ABSURDO É POUCO! Falta de respeito. IGNORÂNCIA. DISCRIMINAÇÃO. E se diz médica!?? Estou ATÉ AGORA DESACREDITADA!".

Resposta - O blog Vencer Limites procurou a médica Maria Cândida Fernandes por meio das redes sociais e também pelos telefones da Clínica Médica Candinha Fernandes, mas não houve resposta.