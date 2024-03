Regulamentar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é urgente

De acordo com a organização do evento, o cadastro para o serviço Atende foi concluído e confirmado pela SPTrans há duas semanas, dentro do prazo estipulado, seguindo todas as diretrizes municipais.

"Fizemos tudo nos trâmites legais, comunicamos entidades, fizemos listas, confirmamos quem estaria presente, cadastramos no prazo até 22 de fevereiro e estava tudo certo. Temos todas as autorizações, inclusive da Polícia Militar e da CET. Nossa marcha não tem relação com partidos, somos apartidários. Já foi realizada no ano passado. Lutamos por nossos direitos. Então, veio esse email e as pessoas não teriam tempo de se preparar de outra forma. Essa barreira iria impedir a presença de 80% dos participantes. Se eles (a SPTrans e a Prefeitura) já sabiam dessa questão eleitoral, por que não avisaram antes? Ou eles não sabiam?", questiona a organização.

A mobilização foi imediata e enérgica, a situação flagrante de desrespeito à Lei Brasileira de Inclusão e outras legislações estaduais e municipais, chegou à esferas estadual e federal do Ministério Público, à secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco, ao prefeito Ricardo Nunes, que mandou reverter a ordem e autorizar o Atende conforme havia sido cadastrado.

Resposta - O blog Vencer Limites, perguntou à SPTrans qual seria a relação entre o funcionamento do Atende, um serviço público para a população com deficiência, e o período eleitoral; se nas regras específicas para o período eleitoral o Atende e todos os serviços de acessibilidade para a população com deficiência são interrompidos ou se a recusa será somente para a Marcha deste domingo; se a decisão não contraria a Lei Brasileira de Inclusão e todas as legislações que garantem acesso das pessoas com deficiência, e como a secretaria responderia a uma possível acusação de boicote ao evento.

"A SPTrans informa que disponibilizará o transporte para as entidades solicitantes", respondeu a Secretaria em nota.