Vídeo: Como é ver Balneário Camboriú ‘flutuando’ em cubos de vidro a 120 metros de altura

Já imaginou enxergar a orla inteira da Praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, “flutuando” a 120 metros de altura? Essa é a experiência que o Summit BC proporciona aos seus visitantes desde sua inauguração, em 30 de maio.

Localizado no topo do Edifício Imperatriz, no centro, o complexo conta com dois cubos de vidro que dão uma vista em 360º da cidade, além de ter áreas de lazer e restaurantes. E o Estadão foi ver como é.

Cubos de vidro a 120 metros de altura ficam no topo do Edifício Imperatriz, em Balneário Camboriú. Foto: Fabio Tarnapolsky

PUBLICIDADE O grande atrativo é poder ver a Barra Sul e a Barra Norte, bairros turísticos famosos do município, de ângulos privilegiados, mas não se restringe somente a isso. Por serem quatro cantos de visão, é possível localizar até mesmo a Avenida Marginal Leste, que dá acesso à BR-101, a cidade vizinha de Camboriú e o Cristo Luz - tudo depende, também, de como estará o tempo. A entrada na atração é gratuita, basta ir até o prédio e subir ao 29.º andar, a cobertura, orientado por um guia. Os cubos panorâmicos, no entanto, são pagos. O ingresso para ir em um deles custa R$ 59,99, sendo R$ 29,99 a meia entrada. Caso queira ir nos dois, é possível comprar um pacote por R$ 99,99. O interessado pode adquirir o bilhete tanto pela internet quanto na porta do edifício.

Ao chegar no topo do Imperatriz e sair do elevador, você terá de vestir os chamados “propés”, uma proteção para colocar em volta do calçado e não danificar a estrutura espelhada do Summit BC, que abrange quase todo o lugar. De lá, escolhe para qual das duas estruturas quer ir.

Se virar à direita, o visitante passará por um “caminho de arcos”, rodeado por uma loja com lembranças do mirante, até chegar ao Cubo Norte. Como o próprio nome já sugere, ele proporciona uma vista da Barra Norte de Balneário Camboriú, onde está localizada a FG Big Wheel, a roda gigante que é cartão postal do município. E, do mesmo lugar, dá para ver também a Ilha das Cabras e o Cristo Luz, estátua de 33 metros de altura de Jesus Cristo que ilumina a cidade à noite.

Summit BC proporciona ângulos privilegiados do litorial de Balneário Camboriú. Foto: Fabio Tarnapolsky

Além do Cubo Norte, a área ainda conta com um jogo de fliperama, uma máquina para pegar brinquedos de pelúcia e espaço infantil junto a um pequeno quiosque. E não é somente nas estruturas flutuantes que você tem uma visão privilegiada de Balneário Camboriú, mas em todo o complexo, já que há várias janelas expondo a paisagem.

Seguindo para o outro lado, o visitante passa por uma área espelhada, com restaurantes, bares e uma chocolateria. Caso queira, é possível reservar uma mesa do lado das janelas pegando toda a vista da Praia Central. Um bom “pit stop” antes de se aventurar no Cubo Sul, que te permite apreciar toda a orla.

De dentro da outra estrutura flutuante, é possível ver a Praia Central inteira, o Morro da Aguada, onde está localizada uma das estações do Parque Interpraias, bem como o teleférico, e alguns arranha-céus famosos, como o prédio em que o jogador Neymar tem um quadriplex avaliado em cerca de R$ 60 milhões. De lá, você também enxerga a Ilha das Cabras e grande parte do interior do município, pegando trechos da Avenida Brasil e 3ª Avenida.

Área espelhada do espaço tem restaurantes, bares e uma chocolateria. Foto: Fabio Tarnapolsky

Apesar de dar medo a quem não é muito fã de altura, o Summit BC garante que os cubos são seguros e que trabalham com margens para garantir total seguridade. “A gente tem um limite de cinco pessoas por segurança, mas o cubo aguenta até sete toneladas”, conta Leonardo Gomes, fotógrafo do Cubo Sul no dia da visita do Estadão.

Segundo ele, cerca de 200 a 300 pessoas visitam a atração por dia, não somente para ir às estruturas flutuantes como também para usufruir dos restaurantes, bares e outras amenidades. E ele revelou que não é todo mundo que tem coragem de subir nos cubos. “Muitas pessoas vêm aqui, chegam na área vermelha (para caminhar pelo vidro) e já travam”, brincou o fotógrafo.

O Estadão visitou o Summit BC no período da tarde de uma quarta-feira, em um dia nublado, mas a vista não foi prejudicada pelas nuvens e foi possível apreciar toda a paisagem. Como o complexo conta com muitas partes espelhadas, pode até ser mais confortável visitar em um dia que não esteja muito sol, por conta do reflexo. Ainda, não havia fila para as duas estações. Se você for sozinho aos cubos, terá que tirar selfies caso queira “se registrar” de graça, pois os fotógrafos não podem tocar nos celulares dos visitantes, apenas bater fotos com as câmeras do próprio Summit BC. Essas imagens podem ser compradas lá mesmo, custando R$ 30 a unidade digital; R$ 40 a impressa; três impressas por R$ 80 e dez digitais mais uma impressa por R$ 100. Caso esteja com mais pessoas, aí sim, pode pedir para que elas tirem suas fotografias.

Também é possível ir à noite, já que a atração fica aberta de 11h às 20h de segunda a sexta-feira e de 9h às 20h no sábado e no domingo. Logicamente, com o cair do dia, ficará mais difícil localizar alguns dos pontos turísticos das paisagens, mas as luzes de Balneário Camboriú podem dar um toque de beleza especial, ainda mais se olhar para a roda gigante ou o Cristo Luz com seu “canhão” luminoso funcionando.