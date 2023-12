O réveillon no Rio de Janeiro vai contar com doze palcos espalhados por onze bairros. A festa contará com apresentações de grandes nomes da música, como Luísa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla e Diogo Nogueira, além de escolas de samba. Pela primeira vez, uma orquestra fará a trilha sonora da queima de fogos em Copacabana no momento da virada.

Em Copacabana, onde haverá dois palcos, as apresentações começam às 17h30. Nos demais palcos, o horário previsto para o início dos shows é às 18h.

Na chegada de 2024, à meia-noite, o céu de Copacabana terá um espetáculo de cores e figuras em 3D, segundo a prefeitura. Serão 12 minutos de queima de fogos, com “bombas mais modernas e tecnológicas”. A maestrina Ludhymila Bruzzi conduzirá a trilha sonora.

No total, informou a prefeitura, haverá dez balsas, com um distanciamento de 25 metros entre elas. O sistema de disparo é de conexão via GPS, que monitora e aciona cada uma delas. Drones farão um espetáculo a parte, com “imagens e mensagens de paz e esperança”.

Queima de fogos realizada na praia de Copacabana, no Rio Foto: Wilton Junior/Estadão - 31/12/2021

A prefeitura também anunciou que o esquema de segurança será reforçado com 61 torres ao longo da orla, sob o comando da Polícia Militar. A festa em Copacabana contará ainda com estrutura médica para atendimentos, com quatro postos de saúde e UTIs móveis.

Na altura da Rua Siqueira Campos, serão montados 12 contêineres que abrigarão a Central de Monitoramento, Assistência Social, Secretaria da Mulher e outros órgãos públicos. Toda a logística será monitorada pelas novas telas do Centro de Operações Rio (COR).

Confira a programação completa:

Copacabana

Palco Copacabana Palace – em frente ao Copacabana Palace

17h30 – DJ Tamy;

18h30 – Luísa Sonza;

20h15 – Gloria Groove;

22h06 – Ludmilla;

00h12 – Nattan;

02h07 – GRES Imperatriz Leopoldinense;

02h42 – DJ Tamy.

Palco Samba – na altura da República do Peru

17h30 – DJ Tati da Vila;

18h30 – Teresa Cristina;

20h15 – Jorge Aragão;

22h06 – Diogo Nogueira;

00h12 – Belo;

02h07 – GRES Unidos do Viradouro.

02h42 – DJ Tati da Vila.

Praia do Flamengo

Na altura do posto.

18h às 20h – DJ Tonni;

20h às 21h – DJ e apresentador;

21h às 22h – RDX;

22h às 22h30 – DJ e apresentador;

22h30 às 23h50 – Celebrare;

23h50 às 0h – DJ e apresentador;

0h10 às 1h20 – Mart’nália participação de Moacyr Luz;

1h30 às 2h10 – GRES Unidos de Vila Isabel;

2h20 às 3h – GRES Beija-Flor de Nilópolis.

Praça Mauá

18h às 20h – DJ Zabba;

20h às 21h – DJ e apresentador;

21h às 22h – Família Diniz convida Roda de Samba Pedra do Sal;

22h às 22h30 – DJ e apresentador;

22h30 – 23h50 – Detonautas;

00h20 às 1h20 – Bala Desejo;

1h20 às 1h30 – Troca de palco;

1h30 às 2h10 – GRES Unidos da Tijuca;

2h20 às 3h – GRES Vizinha Faladeira.

Ilha de Paquetá

Na Praia da Moreninha.

18h às 20h – DJ Ulisses;

20h às 21h – DJ e apresentador;

21h às 22h10 – Grupo Existência participação de Luiz Camilo;

22h30 às 23h50 – Gamadinho;

0h30 às 1h50 – Michael Sullivan;

2h às 3h – GRES Unidos do Porto da Pedra.

Ilha do Governador

Na Praia da Bica.

18h às 20h – DJ Adonay;

20h às 21h – DJ e Apresentador;

20h50 às 22h – Juninho Thybau;

22h30 às 23h50 – Thiago Soares;

00:20 às 1h10 – Onze20;

1h20 às 2h – GRES Paraíso do Tuiuti;

2h20 às 3h – GRES União da Ilha do Governador.

Madureira

No Parque Madureira.

18h às 20h – DJ Bikudo;

20h às 21h – DJ e apresentador;

21h às 22h – DJ Michel e convidados Baile Charme;

22h20 às 23h50 – Roberta Sá convida Velha Guarda da Portela;

0h20 – 1h10 – Delacruz;

1h20 às 2h – GRES Império Serrano;

2h às 3h – GRES Portela.

Ramos

No Piscinão de Ramos.

18h às 20h – DJ Yuri Hang;

20h às 20h30 – DJ Juninho 22;

20h30 às 20h40 – DJ e apresentador;

20h40 às 21h10 – Bielzin;

21h10 às 21h30 – Troca de palco;

21h30 às 22h40 – TIEE;

22h40 às 22h50 – Troca de palco;

22h50 às 23h20 – DJ Mandrake;

23h30 às 23h55 – Chefin;

00h20 às 1h50 – Balacobaco;

2h10 às 3h – GRES Grande Rio.

Penha

No Iapi da Penha.

18h às 20h – DJ Daniel Correa;

20h às 21h – DJ e Apresentador;

21h às 22h – Grupo Coisa Séria participação Adriano Ribeiro;

22h30 às 23h50 – Orquestra Tupy;

00h30 às 1h50 – Gustavo Lins;

2h10 às 3h – GRES Estação Primeira de Mangueira.

Bangu

Na Praça das Juras.

18h às 20h – DJ Cley;

20h às 20h30 – DJ e Apresentador;

20h30 às 21h30 – MT Santos;

21h30 às 21h50 – DJ e Apresentador;

21h50 às 20h10 – Cantor L1;

22h30 às 23h50 – Clareou;

00h30 às 1h50 – Marvvila;

2h20 às 3h – GRES Unidos de Padre Miguel.

Pedra de Guaratiba

Na Praia da Capela.

18h às 20h – DJ Elétron;

20h às 21h – DJ e apresentador;

21h às 22h10 – SambaBlackWhite;

22h30 às 23h50 – Sylvinho Blau blau;

0h30 às 1h50 – Grupo Caju Pra Baixo;

2h às 3h – GRES Mocidade Independente de Padre Miguel.

Sepetiba

Na Praia de Sepetiba.

18h às 20h – DJ Bruninho;

20h às 21h – DJ e Apresentador;

21h às 22h10 – Boka Loka;

22h30 às 23h50 – Vitinho;

00h30 as 1h50 – Arlindinho;

2h10 às 3h – GRES Acadêmicos do Salgueiro.

Trânsito em Copacabana

No domingo, 31, os bloqueios em Copacabana e no Leme começam a partir das 7h, com a interdição da pista da Avenida Atlântica junto à orla, como ocorre nos fins de semanas e feriados. Às 16h, estará totalmente interditada nos dois sentidos. Às 19h30, haverá o fechamento de todos os acessos ao bairro, com exceção de ônibus e táxis que só poderão ter acesso a Copacabana até 22h.

Metrô

Segundo a prefeitura, o MetrôRio terá uma operação especial de réveillon, que começa às 19h do domingo, 31, e vai até 5h do dia 1º. Nesse período, o cliente só utiliza o sistema usando os cartões especiais, tanto para ida quanto para a volta, que podem ser comprados até 18h59 do do domingo nas bilheterias da estação Carioca.

Pessoas com deficiência (PCD), menores de seis anos acompanhados de um adulto portador de cartão válido e maiores de 65 anos deverão

Apenas nas estações General Osório/Ipanema, Cantagalo/Copacabana e Siqueira Campos/Copacabana, todos os meios de pagamentos serão aceitos até meia-noite para que os moradores e trabalhadores dessa região possam se deslocar de metrô no período.

Durante os dias 31 e 1º, os trens da Linha 2 vão circular da Pavuna a General Osório/Ipanema. As linhas 1 e 4 vão manter o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

Da meia-noite até 7h do dia 1º, somente as estações Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca permanecerão abertas para embarque. As demais estações funcionarão apenas para desembarque, exceto as estações Praça Onze, Saara/Presidente Vargas, Uruguaiana/Centro e Catete, que estarão fechadas. A transferência entre as linhas 1 e 2, de meia-noite às 7h, será feita nas estações do trecho compartilhado (entre Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema).

O funcionamento das estações no primeiro dia do ano será das 7h às 23h, com exceção de Praça Onze, Saara/Presidente Vargas, Uruguaiana/Centro e Catete, que permanecerão fechadas.

Tanto no domingo quanto na segunda-feira, a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Integrações

No domingo, as integrações tarifárias (ônibus, BRT e vans) com o metrô serão encerradas às 19h. A partir desse horário, o acesso às estações do sistema metroviário será possível somente com o uso do cartão especial de Réveillon.

Metrô

No domingo, as últimas partidas das estações Botafogo, Antero de Quental e Gávea serão às 18h. No dia 1º de janeiro, o serviço vai operar normalmente, em esquema de feriado das 7h às 22h30.

Ônibus

Haverá um esquema especial para a operação dos ônibus na zona sul na noite do domingo, 31. Das 19h30 até 22h, só poderão circular por Copacabana ônibus e táxis. As linhas de ônibus e táxis que passam pela Enseada de Botafogo só poderão usar a via até as 22h. Após esse horário, somente as linhas que funcionarão no Terminal Botafogo terão acesso à Enseada.

Dois terminais farão embarque a parti das 22h. Um na Enseada de Botafogo, próximo ao Botafogo Praia Shopping, para quem vai para o Centro, Rodoviária e alguns bairros da zona norte: Muda, Usina, Méier, Jacaré, Penha e Ilha do Governador. O outro terminal fica em Ipanema, com embarque na Avenida Vieira Souto e na Rua Prudente de Morais, com ônibus convencionais e executivos que vão para bairros da zona oeste: Barra da Tijuca (Terminal Alvorada), Cidade de Deus, Recreio, Pechincha, Piabas, Santa Cruz e Campo Grande.

Ônibus para o centro e rodoviária

O embarque nas linhas com destino ao Centro e Rodoviária, Troncal 1 (100) (Enseada de Botafogo x Central) e Troncal 4 (104) (Enseada de Botafogo x Rodoviária, via Catete / Av. Francisco Bicalho), será feito na Avenida das Nações, pista sentido Centro, na Enseada de Botafogo.

Ônibus para a zona norte

Quem for para a zona norte, deve embarcar nos pontos da Avenida das Nações, pista sentido Zona Sul, na Enseada de Botafogo, onde estarão as linhas 415 (Enseada de Botafogo x Usina), 455 (Enseada de Botafogo x Méier), 474 (Enseada de Botafogo x Jacaré) ou 483 (Enseada de Botafogo x Penha).

Ônibus para a zona oeste

No terminal de Ipanema, onde haverá ônibus para a zona oeste, quem for viajar nas linhas convencionais deve se dirigir à Avenida Vieira Souto. Quem optar pelas linhas executivas, deve embarcar na Rua Prudente de Morais. Todos os pontos ficam próximos à Rua Vinícius de Moraes.

As linhas convencionais são: Integrada 2 – 552 (Ipanema x Alvorada, via Av. Lúcio Costa), Integrada 6 – 558 (Ipanema x Cidade de Deus, via Itanhangá), Integrada 8 – 553 (Ipanema x Recreio, via Lagoa-Barra / Av. das Américas), Integrada 9 – 554 (Ipanema x Piabas, via Av. Niemeyer / Av. Benvindo Novaes), 539 (Ipanema x Rocinha, via Estrada da Gávea) e 557 (Ipanema x Rio das Pedras).

As linhas executivas são: 2334 (Ipanema x Campo Grande), 2335 (Ipanema x Santa Cruz, via Barra da Tijuca), 2338 (Ipanema x Campo Grande, via Estrada do Magarça). Confira aqui os itinerários.

Linhas que passam pela Praia de Botafogo e pela Rua da Passagem

As linhas que passam pela Praia de Botafogo e circulam pelas Ruas São Clemente e Voluntários da Pátria não terão seus itinerários alterados. São elas: 309 (Alvorada x Central, via Av. Lúcio Costa / Botafogo / Praia do Flamengo), 409 (Saens Pena x Horto, via Lapa), 410 (Saens Pena x Gávea, via Túnel Santa Bárbara), 548 (Alvorada x Metrô Botafogo, via Av. das Américas/Jardim Botânico) – Circular, 755D/2755D (Charitas x Gávea, via Túnel Santa Bárbara) e 775D/1775D (Charitas x Gávea, via Lapa).

Já as linhas que circulam pela Rua da Passagem terão seus trajetos alterados, com retorno pela Rua Real Grandeza. São elas: 433 (Vila Isabel x Botafogo (via Lapa) – Circular e 457 (Abolição x Botafogo (via Túnel Santa Bárbara) – Circular.

Linhas que passam por Copacabana

As linhas que circulam pelo bairro de Copacabana terão seus itinerários modificados. São elas: 426 (Usina x Jardim de Alah, via Túnel Santa Bárbara), 435 (Grajaú x Gávea, via Túnel Santa Bárbara), 472 (Triagem x Botafogo) – Circular, 583 / 584 (Cosme Velho x Leblon, via Jóquei) – Circular e 740D/2740D (Charitas x Botafogo).

Linha que passa na Urca

Na Urca não haverá mudanças de itinerário para a linha 107(Central x Urca) – Circular.

Linha que passa pelo Corte do Cantagalo

A linha 473 (São Januário x Corte do Cantagalo (Via Túnel Rebouças) – Circular, que passa pelo Corte de Cantagalo, terá seu itinerário alterado.

Parque Madureira

As linhas de ônibus que fazem ponto final nas vias interditadas deverão operar como circulares e farão o embarque e desembarque de passageiros na Estrada do Portela próximo à Rua Guarapari.

Praia da Bica

Os ônibus que vão para Praia da Bica seguirão pela Rua Uçá, Praça Jerusalém, retornando em frente à Rua Jorge de Lima, Praça Jerusalém, Rua Uçá, Rua Cambaúba, Rua República Árabe da Síria, Estrada do Galeão, Avenida Coronel Luís de Oliveira Sampaio e Estrada da Bica.

Sepetiba

Sentido Sepetiba: As linhas deverão seguir na Estrada de Sepetiba, entrar na Travessa Santa Vitória, Rua dos Pescadores e acessar a Rua da Floresta.

Sentido Santa Cruz: As linhas deverão seguir na Praia de Sepetiba, entrar na Travessa da Floresta, Rua da Floresta, Rua Pedro Leitão, Travessa Santa Vitória e acessar a Estrada de Sepetiba.

Barra da Tijuca

As linhas que trafegam na pista da orla serão desviadas pela Av. Afonso Arinos de Melo Franco.

Pedra de Guaratiba

As linhas seguirão pela estrada do Catruz, entrando no retorno à esquerda para acessar a Rua Sd. Constantino Maroqui, Rua Sd. Elizeu Hipólito e Rua Sd. Estanislau Wojick para acessar a Estrada da Matriz e chegar no ponto final provisório, seguindo posteriormente seu itinerário normal.