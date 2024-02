Com apoio da Nasa, SpaceX lança módulo de pouso lunar de empresa privada

O foguete Falcon 9 da SpaceX decolou durante a madrugada desta quinta-feira, 15, do Centro Espacial Kennedy da Nasa, despachando o módulo de pouso lunar da Intuitive Machines a caminho da Lua, há 370 mil quilômetros de distância. Se tudo correr bem, a tentativa de aterrissagem ocorrerá em 22 de fevereiro deste ano, após um dia em órbita lunar e será o primeiro pouso privado na Lua.

A Nasa, o principal patrocinador com experimentos a bordo, espera que o pouso seja bem-sucedido na próxima semana, pois busca impulsionar a economia lunar antes das missões de astronautas.

Um foguete SpaceX Falcon 9 decola da plataforma 39A no Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, Flórida, na manhã desta quinta-feira, 15. Foto: John Raoux/AP

PUBLICIDADE Apenas cinco países - EUA, Rússia, China, Índia e Japão - conseguiram fazer um pouso lunar e nenhuma empresa privada ainda o fez. Os EUA não retornaram à superfície lunar desde o fim do programa Apollo, há mais de cinco décadas. “Foram muitas noites sem dormir nos preparativos para isso”, disse Steve Altemus, cofundador e executivo-chefe da Intuitive Machines, antes do voo.

A empresa sediada em Houston pretende pousar seu módulo de aterrissagem de seis pernas e 4,3 metros de altura a apenas 300 quilômetros do polo sul da Lua, o que equivale a pousar na Antártica, na Terra. Essa região - repleta de crateras e penhascos traiçoeiros, mas potencialmente rica em água congelada - é onde a Nasa planeja pousar os astronautas ainda nesta década. A agência espacial disse que seus seis experimentos de navegação e tecnologia no módulo de pouso podem ajudar a facilitar o caminho.

Por meio do X, antigo Twitter, a Space X divulgou os vídeos do lançamento. “A missão de hoje para a Lua é apenas a primeira que nossa frota Falcon lançará para o programa CLPS da @NASA, que ajudará a permitir que a humanidade explore a Lua, Marte e além, levando-nos um passo mais perto de tornar a vida multiplanetária”. escreveu.

A primeira entrada da Nasa em seu serviço comercial de entrega lunar - o módulo de aterrissagem Peregrine da Astrobotic Technology - sofreu um acidente logo após a decolagem no início de janeiro. Uma ruptura no tanque de combustível e um vazamento maciço fizeram com que a espaçonave contornasse a lua e voltasse rasgando a atmosfera 10 dias após o lançamento, quebrando e queimando sobre o Pacífico.

Outros conseguiram chegar à Lua antes de se despedaçarem.

O módulo de pouso de uma organização sem fins lucrativos israelense caiu em 2019. No ano passado, uma empresa de Tóquio viu seu módulo de pouso se chocar contra a Lua, seguido pelo pouso forçado da Rússia.

Somente os EUA enviaram astronautas à Lua, com Gene Cernan e Harrison Schmitt, da Apollo 17, encerrando o programa em dezembro de 1972. Isso foi tudo para os pousos na lua dos EUA até a tentativa de curta duração da Astrobotic no mês passado.

A Intuitive Machines apelidou seu lander com o nome do herói de Homero em “A Odisseia”.

“Boa sorte, Odisseia. Agora vamos fazer história”, disse Trent Martin, vice-presidente de sistemas espaciais.

A Nasa está pagando US$ 118 milhões à Intuitive Machines para levar seu mais recente conjunto de experimentos à Lua. A empresa também conquistou seus próprios clientes, incluindo a Columbia Sportswear, que está testando um tecido de jaqueta metálica como isolante térmico no módulo de pouso, e o escultor Jeff Koons, que está enviando figuras lunares de 3,18 metros em um cubo transparente.

O módulo de pouso também está carregando a Eaglecam da Embry-Riddle Aeronautical University, que tirará fotos do módulo de pouso enquanto ambos descem.

A espaçonave encerrará suas operações após uma semana na superfície. /AP