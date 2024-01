Japão faz pouso na Lua: como estão os outros países na corrida espacial?

Já a China, que pousou na Lua em 2013 e, no ano passado, lançou uma tripulação de três pessoas para sua estação espacial em órbita, quer colocar astronautas na Lua antes do final da década. Em 2020, uma cápsula chinesa retornou da Lua à Terra com as primeiras amostras frescas de rocha lunar em mais de 40 anos.

Com sua primeira missão espacial tripulada em 2003, a China se tornou o terceiro país, depois da URSS e dos Estados Unidos, a colocar uma pessoa no espaço. Com ambições espaciais intimamente ligadas à rivalidade com os Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo competem pela influência diplomática, política e militar na Ásia e fora dela.

A China construiu a sua própria estação espacial depois de ter sido excluída da Estação Espacial Internacional, em parte devido às objecções da Casa Branca sobre os laços íntimos do programa espacial chinês com os militares. Os dois países ainda competem nos planos para bases tripuladas permanentes na Lua, o que já gera discussões sobre questões sobre a competição e a cooperação na superfície lunar.