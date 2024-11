Como satélite-espião dos EUA ajudou a encontrar sítio arqueológico no Oriente Médio

Uma equipe de arqueólogos da Universidade de Durham, no Reino Unido, e da Universidade de Al-Qadisiyah descobriu o local enquanto realizava um estudo de detecção remota para mapear Darb Zubaydah, uma rota de peregrinação desde Kufa, no Iraque, até Meca, na Arábia Saudita, construída há mais de 1.000 anos. Os resultados foram publicados na terça-feira na revista Antiquity.

Enquanto mapeavam a rota, a equipe observou que um local cerca de 30 quilômetros ao sul de Kufa, na província de Najaf, no sul do Iraque — uma área desértica com parcelas agrícolas dispersas — tinha características que coincidiam estritamente com a descrição do local da batalha de al-Qadisiyah que consta em textos históricos.