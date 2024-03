É verdade que você nunca morre nos próprios sonhos? Veja o que a ciência diz sobre isso

A questão: É verdade que as pessoas sempre acordam antes de sua morte em um sonho?

A ciência: A morte é um tema comum em sonhos, seja do próprio sonhador ou de outra pessoa. Morte por assassinato, desventura, ataques de animais, acidentes de veículo e causas naturais são algumas das mais comuns, disse Kelly Bulkeley, um pesquisador de sonhos, autor e fundador do Banco de Dados de Sono e Sonhos, que inclui mais de 40 mil registros de sonhos. Nos últimos anos, a covid-19 foi um cenário proeminente em sonhos de morte, disse ele. Muitas pessoas acordam no momento antes de serem baleadas, esfaqueadas ou caírem para a morte em um sonho. É uma reação natural a um pesadelo – uma maneira de as pessoas se protegerem de cenários desconfortáveis ou perturbadores, disseram os especialistas. "O medo é o que as acorda", disse Deirdre Barrett, psicóloga que estuda sonhos na Harvard Medical School e autora de The Committee of Sleep (O Comitê do Sono).

Mas não sempre. Pesquisas mostraram que as pessoas sonham com suas mortes e, em alguns casos, seus pós-vidas. Para alguns, os momentos que antecedem a morte são os mais assustadores. Mas os momentos da morte e os posteriores tendem a ser menos assustadores e, em alguns casos, positivos – com algumas pessoas relatando uma sensação de paz ou liberdade –, de acordo com um estudo de 1989 sobre sonhos de morte entre estudantes universitários.

Quando as pessoas morrem em seus sonhos sem acordar, esses são “muito menos desagradáveis e, na medida em que são desagradáveis, tendem a ser tristes em vez de aterrorizantes”, o que pode ajudar a explicar por que as pessoas continuam sonhando, disse Barrett, que conduziu o estudo. Ele também descobriu na pesquisa que, em suas pós-vidas dos sonhos, os participantes descreveram deixar seus corpos para uma “experiência no além”, obter um “segundo corpo semelhante a um fantasma” ou se tornarem “um observador passivo das reações dos outros à sua morte”, o que pode “assemelhar-se a relatos de experiências ‘fora do corpo’ e ‘de quase morte’“.

As razões pelas quais as pessoas sonham com a morte são complexas. Os humanos são programados para temer a morte, e sonhar com ela pode ajudar algumas pessoas a navegar pelos sentimentos que têm sobre sua própria mortalidade, disseram os especialistas. Outras vezes, entretanto, sonhos sobre a morte podem não ter nada a ver com o fim da vida. Eles podem representar outros finais, como um emprego ou relacionamento, ou refletir o início de algo novo. “É muito importante ao explorar sonhos evitar o literalismo”, escreveu Bulkeley em um e-mail. “Alguns sonhos sobre a morte são sobre a cessação real da vida biológica, mas, em outros casos, de fato talvez na maioria dos sonhos, a morte é simbólica ou metafórica, gestando em direção a temas de mudança, perda e renovação”.

Em uma pesquisa com adultos britânicos, cerca de metade disse que sempre ou frequentemente lembra de seus sonhos, com as mulheres mais propensas a lembrá-los do que os homens. Foto: Gorodenkoff/Adobe Stock

Você lembra dos seus sonhos? Veja o que fazer para lembrá-los

O que mais você deve saber: Em uma pesquisa com adultos britânicos, cerca de metade disse que sempre ou frequentemente lembra de seus sonhos, com as mulheres mais propensas a lembrá-los do que os homens. Os especialistas acrescentaram que pessoas mais jovens tendem a se lembrar dos sonhos com mais frequência do que as mais velhas, e seus sonhos são frequentemente mais assustadores.

Nem todo mundo lembra de seus sonhos, e algumas pessoas também passam por fases em que não os recordam, disse Jeffrey Sumber, um psicoterapeuta que analisa sonhos. Para aqueles que querem lembrar de seus sonhos, ele recomenda estes passos:

Mantenha um diário ao lado de sua cama. Quando você acordar, anote a data, a hora e, assumindo que você não se lembra de nenhum detalhe de seus sonhos, escreva “nenhum sonho para registrar”. Dentro de várias semanas, você pode começar a lembrar fragmentos. Eventualmente, o objetivo é lembrar de seus sonhos completos. Nem todo sonho é digno de nota, entretanto, disse Sumber. “Mas quando você tem um sonho que fica com você, há um motivo para isso”, disse ele.

A conclusão: É mais comum as pessoas acordarem no clímax de um sonho de morte – logo antes de morrerem. Mas alguns sonham com suas mortes e até mesmo suas pós-vidas.

