Você sabe como ter um sonho lúcido? É possível aprender

THE WASHINGTON POST - Você já se encontrou no meio de um sonho - em que estava de volta ao colégio, ou havia se esquecido de estudar para uma prova importante, ou estava voando com seu cachorro - e percebeu que estava sonhando? O que você provavelmente viveu foi um sonho lúcido - estado de estar ciente no seu sonho de que você está sonhando.

Uma pequena porcentagem de pessoas tem vários sonhos lúcidos semanalmente ou até mesmo toda noite; 20% têm essa experiência mensalmente. Até 50% relatam nunca ter tido um sonho lúcido. Surpreendentemente, o sonhar lúcido é uma habilidade que pode ser aprendida.

PUBLICIDADE Sonhar lúcido pode ser uma oportunidade para “atingir novos patamares de autoexploração e autoconhecimento”, abrindo um novo caminho para explorar sua mente, disse Benjamin Baird, assistente de pesquisa em Psicologia na Universidade do Texas em Austin (EUA), que estuda cognição, consciência e sonhos. Também é divertido: uma estratégia para desbloquear criatividade e uma terapia para pesadelos. Alguns acham fácil aprender a ter sonhos lúcidos. Outros acham mais desafiador. Baird disse que ele “lançou mão de tudo” para aprender a ter sonhos lúcidos.

“A maioria das pessoas apenas faz isso por diversão porque basicamente você é um diretor no seu próprio filme”, disse Martin Dresler, investigador principal do Laboratório de Sono e Memória no Donders Institute na Holanda.

Uma comunidade no Reddit dedicada a sonhos lúcidos tem mais de 529 mil usuários compartilhando suas aventuras e trocando dicas. Sonhar lúcido também pode ser fonte de inspiração criativa.

Baird disse conhecer vários artistas visuais que sonham suas próximas criações imaginando uma galeria com essas obras de arte atrás de uma porta fechada antes de abri-la. Quando acordavam, os artistas reconstruíam o que viam.

Mas o que os artistas viam na galeria de arte dos sonhos era produzido pelo próprio cérebro deles. “Estão, de certa forma, acessando alguma outra parte de sua mente-cérebro usando esta técnica para inspiração criativa que normalmente não temos acesso”, afirmou Baird.

Clinicamente, o sonho lúcido também é usado no tratamento de pesadelos recorrentes, que afetam cerca de 4% dos adultos. Em artigo de 2018, a Academia Americana de Medicina do Sono recomendou a terapia de sonho lúcido como um modo de as pessoas confrontarem seus pesadelos diretamente.

Em que momento ocorre o sonho lúcido?

Os sonhos podem ocorrer ao longo de toda a noite, mas os lúcidos ocorrem quase exclusivamente durante o sono de movimento rápido dos olhos (REM), estágio em que o corpo está principalmente imóvel, exceto pelos olhos.

Sonhos lúcidos também tendem a ocorrer mais frequentemente em períodos de maior ativação do sistema nervoso central, como aumento da frequência cardíaca, respiração mais rápida e movimento dos olhos mais frequente, segundo Baird.

PUBLICIDADE O neurotransmissor acetilcolina - já conhecido por ser importante para a regulação do sono REM - parece estar envolvido. Em um estudo duplo-cego de 2018, com 121 participantes, Baird e colegas relataram que a droga galantamina, que aumenta a acetilcolina ao inibir sua degradação, estimula mais sonhos lúcidos. Os participantes com a dose mais alta tiveram sonhos lúcidos 42% das vezes. Aqueles que receberam o placebo relataram sonhos lúcidos apenas 14% das vezes. Entretanto, como o cérebro fica em sonho lúcido não está totalmente claro. Houve apenas um punhado de estudos de gravação de EEG e um estudo de caso de neuroimagem com ressonância magnética funcional em uma pessoa ao longo dos anos, com resultados mistos sobre qual atividade cerebral significa sonhar lúcido, disse Baird.

Aparentemente as áreas pré-frontais do cérebro podem ser importantes no sonho lúcido, disse Dresler. Estas áreas estão envolvidas em “pensamento crítico e pensamento autodirigido e metacognição” - pensar sobre pensar - o que corresponde ao estado de sonhar lúcido em que “estamos conscientes de nossa própria consciência”, disse ele. Mais dados de neuroimagem são necessários, mas estudos desse tipo são caros.

“É difícil fazer com que as pessoas adormeçam no scanner e entrem no sono REM e tenham um sonho lúcido”, disse Baird. Pior ainda, o sonho lúcido dura “raramente mais de 30 segundos, um ou dois minutos”, disse Dresler.

Como ter um sonho lúcido ?

Em alta Ciência Por que os humanos não têm rabo? Cientistas acharam explicação Pode levar semanas ou muito mais para dominar a habilidade de sonhar lúcido, e você pode perdê-la se não praticar. Aprender como ter sonhos lúcidos não significa que você controla sobre o que sonha. Significa que você estará ciente de que está sonhando. Pratique relembrar os sonhos: mantenha um diário de sonhos. Assim que acordar, relembre e anote seus sonhos.

mantenha um diário de sonhos. Assim que acordar, relembre e anote seus sonhos. Identifique temas em seus sonhos : Quanto mais familiarizado você estiver com seus sonhos, mais você notará temas recorrentes, segundo Baird. Esses temas são sinais de que você está sonhando.

: Quanto mais familiarizado você estiver com seus sonhos, mais você notará temas recorrentes, segundo Baird. Esses temas são sinais de que você está sonhando. Defina uma intenção: Lembre-se de que vivenciar esses temas novamente é um sinal de sonho. Diga a si mesmo ao adormecer: “quando eu vir aquele cachorro voando, vou lembrar que é um sinal de que estou sonhando”.

Lembre-se de que vivenciar esses temas novamente é um sinal de sonho. Diga a si mesmo ao adormecer: “quando eu vir aquele cachorro voando, vou lembrar que é um sinal de que estou sonhando”. Faça verificações da realidade: Não importa o quão bizarros sejam nossos sonhos, nossos cérebros são ótimos em nos enganar para aceitá-los como reais. Entre as verificações da realidade, vale tentar tarefas difíceis de realizar durante o sonho. Elas podem ajudar você a se tornar ciente de que está em um sonho. Pergunte a si mesmo o que fez cinco ou dez minutos atrás e como chegou aqui. “Durante a vigília, você sempre sabe o que fez nos últimos 10 minutos e como chegou lá”, disse Dresler. “Mas no sonho, é muito difícil.” Outra verificação da realidade é tentar ler algumas palavras, olhar para longe e tentar relê-las, o que geralmente é difícil de fazer em um sonho, disse Dresler. Praticar essas verificações da realidade durante a vigília significa que você tem mais chances de fazê-las enquanto sonha.

Defina a intenção de ter um sonho lúcido: Enquanto está se preparando para dormir, diga a si mesmo que você reconhecerá que está em um sonho quando estiver nele, disse Dresler.

