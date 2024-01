Mineradores encontram, por acaso, presa de mamute da Era do Gelo; veja foto

THE WASHINGTON POST - Estava completamente escuro em uma mina de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, e os mineiros de carvão trabalhavam até tarde, passando por um turno de madrugada no domingo do fim de semana do Memorial Day, feriado que homenageia os militares americanos que morreram em combate. No entanto, quando um operador de trator de esteira se aproximou de um monte de detritos escavados, ele estava atento o suficiente para ver seus faróis capturarem um brilho incomum de branco entre a sujeira e a rocha.

Ele parou antes de avançar com o trator de esteira e alertou o restante de sua equipe. Em cima do monte de rochas – e de alguma forma intacto após ser escavado e transportado pela mina com maquinaria pesada –, estava a presa de um mamute que havia estado enterrado desde a Era do Gelo.

A descoberta feita pelos trabalhadores na Freedom Mine, uma mina de carvão a céu aberto perto de Beulah, em maio, surpreendeu pesquisadores estaduais e reuniu paleontólogos e mineiros para transformar a mina em um local de escavação arqueológica. Seu trabalho revelou mais de 20 ossos adicionais, uma das maiores descobertas de restos de mamute no Estado, anunciou o Departamento de Recursos Minerais de Dakota do Norte neste mês.

“Você realmente não espera ver essa presa totalmente curva apenas deitado ali em perfeitas condições depois de ser despejado da parte de trás de um caminhão basculante”, disse Clint Boyd, paleontólogo sênior da North Dakota Geological Survey, ao The Washington Post.

A presa tem cerca de dois metros de comprimento e 54 quilogramas. Foto: North Dakota Department of Mineral Resources/Divulgação

Os mamutes percorriam a América do Norte dezenas de milhares de anos atrás, e descobertas esqueléticas dessas poderosas bestas da Era do Gelo têm empolgado comunidades em todo os Estados Unidos. No entanto, seus restos não estão distribuídos uniformemente. Enquanto Dakota do Sul possui um agitado local de escavação e atração turística perto da cidade de Hot Springs, que desenterrou os restos de mais de 60 mamutes, os pesquisadores têm lutado para encontrar coleções comparáveis de ossos de mamute em Dakota do Norte.

“Por alguma razão, não encontramos muitos bons espécimes lá”, disse Boyd. “A maioria dos espécimes é apenas um osso ou dois ou três, e é isso.”

Teria permanecido assim se não fossem os olhos atentos da equipe que trabalhava no turno da madrugada na Freedom Mine naquele fim de semana prolongado.

Os mineradores são instruídos a ficar atentos a artefatos ou restos históricos enquanto cavam, disse David Straley, vice-presidente de assuntos externos da North American Coal, que supervisiona a mina. No entanto, a descoberta ainda foi um golpe de sorte. De alguma forma, a presa sobreviveu à operação de escavação da Freedom Mine, sendo carregado na pá de uma escavadora de mineração maciça e em uma caçamba de caminhão basculante sem sofrer danos. Foi avistado pelo operador do trator de esteira pouco antes de provavelmente ser esmagado ou enterrado em um monte de detritos.

“Os mineiros de carvão fizeram exatamente o que deveriam fazer”, disse Straley. “E estamos extremamente orgulhosos deles. E muito animados com o que resultou dessa descoberta.”

Boyd, o paleontólogo, foi alertado sobre a descoberta na semana seguinte. A presa – com cerca de dois metros de comprimento e 54 quilogramas, estimou Straley – foi uma descoberta impressionante por si só. Mas também levou Boyd e uma equipe de pesquisadores a mais descobertas na mina.

Em várias visitas nos meses seguintes, os paleontólogos realizaram escavações adicionais ao redor do local onde a presa foi encontrada e descobriram sinais de um riacho pré-histórico e mais ossos de mamute espalhados ao longo do curso dele, disse Boyd.

Esses detalhes só podiam dar uma pista sobre as circunstâncias da morte do mamute em um ambiente muito diferente da Era do Gelo – teria ele se afogado na água? Ou seus restos foram arrastados para o riacho por uma enchente? – e também significavam que os restos do mamute estavam incompletos. Mas Boyd disse que ficou satisfeito por a equipe ter encontrado ossos adicionais, incluindo costelas, uma omoplata e um dente.

Descoberta da presa revelou mais de 20 ossos adicionais. Foto: North Dakota Department of Mineral Resources/Divulgação

O verdadeiro prêmio, no entanto, foi a presa, que Boyd disse ter ficado chocado ao descobrir que estava intacta após passar pelas máquinas da Freedom Mine.

“As presas, por serem tão pesadas e densas, tendem a ser meio frágeis sob seu próprio peso”, disse Boyd, “Com certeza, fiquei surpreso.”

Os restos do mamute estão agora sendo limpos e estabilizados no North Dakota Heritage Center & State Museum em Bismarck, de acordo com o Departamento de Recursos Minerais. Posteriormente, serão colocados em exposição. A presa e os ossos não chegarão a rivalizar com a coleção de esqueletos de mamutes de Dakota do Sul, mas é um começo.

“É o melhor espécime da Era do Gelo com o qual já trabalhei, pessoalmente”, disse Boyd.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.