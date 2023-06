Nasa: Robô captura ‘cartão postal’ inédito de Marte; veja imagem em detalhes

A Nasa, agência especial americana, divulgou nesta semana um “cartão postal” inédito feita pelo robô Curiosity em Marte. A imagem, que retrata uma região chamada Marker Band Valley, foi feita a partir de duas capturas em preto e branco das câmeras de navegação do rover. A cor foi adicionada posteriormente, retratando dois momentos distintos de um dia no planeta vermelho.

O cartão postal é uma interpretação artística da paisagem de Marte, segundo a agência. As capturas que propiciaram a elaboração do cartão postal foram feitas em 8 de abril, às 9h20 e às 15h40, no horário local de Marte. As fotos fornecem iluminações dramaticamente diferentes e, quando combinadas, destacam detalhes únicos do planeta vermelho.

Robô Curiosity captura imagens inéditas de Marte Foto: NASA/JPL-Caltech

“Qualquer um que já esteve em um parque nacional sabe que a cena parece diferente de manhã, na comparação com o período tarde”, disse o engenheiro do Curiosity Doug Ellison, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa no sul da Califórnia, que planejou e processou as imagens.

“Capturar duas horas do dia fornece sombras escuras porque a iluminação vem da esquerda e da direita, como você pode ter em um palco – mas, em vez das luzes do palco, estamos contando com o Sol”, acrescentou.

A captura foi realizada depois de o robô concluir uma grande atualização de software em abril. O robô Curiosity deu uma última olhada no Marker Band Valley antes de deixá-lo para trás.

Somando-se à profundidade das sombras, está o fato de que era inverno – um período de menor poeira no ar – no local do Curiosity quando as imagens foram tiradas. “As sombras de Marte ficam mais nítidas e profundas quando há pouca poeira e mais suaves quando há muita poeira”, disse Ellison.

O que é retratado na imagem

“A imagem resultante é impressionante. O Curiosity está no sopé do Monte Sharp, que fica a 3 milhas (5 quilômetros) de altura dentro da Cratera Gale, onde o rover tem explorado desde o pouso em 2012″, disse a agência especial americana, em publicação no site oficial.

Conforme a Nasa, para além dos rastros do robô, está o Marker Band Valley, uma área sinuosa dentro da qual o rover descobriu sinais inesperados de um lago antigo.

Mais abaixo (no centro e logo à direita), estão duas colinas – “Bolívar” e “Deepdale” – entre as quais o Curiosity passou enquanto explorava “Paraitepuy Pass”, situado dentro da Cratera Gale.

Na colorização da imagem, o azul foi adicionado às partes do cartão postal capturadas pela manhã e o amarelo, às partes retratadas de tarde. Foi a mesma técnica usada em um cartão postal feito pelo Curiosity em novembro de 2021 (veja abaixo).

Cartão postal feito pelo Curiosity em novembro de 2021 Foto: NASA/JPL-Caltech

O Curiosity foi construído pelo Laboratório de Propulsão a Jato da Nassa, administrado pela Caltech em Pasadena, na Califórnia. O laboratório lidera a missão em nome do Science Mission Directorate da Nasa em Washington.