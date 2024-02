O que seu cérebro faz quando você não está fazendo nada

Deanna Barch, que estuda a neurobiologia das doenças mentais na Universidade de Washington, em St. Louis, está intrigada com a teoria da rede tripla. Investigar como as redes se interligam de maneiras diferentes em pessoas com transtornos mentais pode ajudar os pesquisadores a encontrar mecanismos subjacentes e desenvolver tratamentos, disse ela. No entanto, ela não acha que as interações de redes por si só explicarão completamente as doenças mentais. “Penso em compreender as diferenças de conectividade como ponto de partida”, disse Barch. “Não como ponto de chegada”.

O entendimento atual sobre a rede de modo padrão certamente também não é o ponto de chegada. Desde sua descoberta, essa rede tem levado neurocientistas a pensar além das responsabilidades de regiões cerebrais específicas, na tentativa de compreender os efeitos das interações entre redes cerebrais. E isso levou muitas pessoas a estudar as atividades cerebrais focadas no interior da mente: mesmo quando estamos descansando ou sonhando acordado, nosso cérebro trabalha arduamente para que isso aconteça. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

História original republicada com permissão da Quanta Magazine, uma publicação editorialmente independente apoiada pela Simons Foundation. Leia o conteúdo original em What Your Brain Is Doing When You’re Not Doing Anything.