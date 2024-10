Todo mês de outubro, os cientistas aguardam ansiosamente o anúncio dos Prêmios Nobel de Física, Química e Medicina. No entanto, muitos pesquisadores fora desses campos podem perder a oportunidade de obter a aclamação internacional que vem com a nomeação de um ganhador do Nobel, o prêmio de maior prestígio na ciência.

Muitos têm defendido uma expansão das categorias do Nobel, especialmente porque a ciência tem se tornado cada vez mais interdisciplinar desde que os prêmios foram criados em 1900. Mas isso ainda não aconteceu. Nesse meio tempo, surgiram outros prêmios para homenagear campos excluídos. Abaixo estão nove prêmios que cientistas e matemáticos que talvez nunca ganhem um Nobel podem esperar.

Busto do cientista e empresário Alfred Nobel, conhecido pela invenção da dinamite e por ser o responsável pela criação do Prêmio Nobel Foto: Henrik Montgomery/AP

Prêmio Abel de Matemática

Criado em 2002, o Prêmio Abel concede 7,5 milhões de coroas norueguesas, ou cerca de US$ 700 mil, anualmente a um matemático com “realizações científicas pioneiras” na área. O nome é uma homenagem ao matemático norueguês Niels Henrik Abel.

Em março, a Academia Norueguesa de Ciências e Letras nomeou Michel Talagrand, do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, o laureado com o Prêmio Abel deste ano, por seu trabalho sobre a compreensão da aleatoriedade na natureza.

Apenas uma mulher ganhou o Prêmio Abel: Karen Uhlenbeck, matemática da Universidade do Texas, em 2019, por seu trabalho em análise geométrica.

Outro prêmio de prestígio em matemática é a Medalha Fields, concedida a cada quatro anos. Mas, diferentemente do Prêmio Abel e do Nobels, essa honraria é concedida apenas a matemáticos com menos de 40 anos.

Prêmio de Tecnologia do Milênio

A cada dois anos, a Academia de Tecnologia da Finlândia anuncia o vencedor do Prêmio de Tecnologia do Milênio para inovações que apoiam uma qualidade de vida mais sustentável e aprimorada. Concedido pela primeira vez em 2004, o prêmio oferece € 1 milhão (US$ 1,1 milhão) para reconhecer invenções que vão desde células solares de baixo custo até sequenciamento de DNA de última geração.

Bantval Jayant Baliga, engenheiro da Universidade Estadual da Carolina do Norte, recebeu o prêmio em 2024 por ter inventado o transistor bipolar de porta isolada, um dispositivo semicondutor amplamente utilizado em instalações de energia eólica e solar, eletrodomésticos e carros elétricos. Ele tornou o uso de energia renovável mais eficiente e lucrativo, segundo a academia.

Em 2016, a revista Forbes chamou o Baliga de “o homem com a maior pegada de carbono negativa do mundo”.

Prêmio Turing de Ciência da Computação

A Association for Computing Machinery fundou esse prêmio de US$ 1 milhão em homenagem a Alan Turing, um matemático britânico considerado por alguns como o pai da ciência da computação moderna. O prêmio é concedido anualmente desde 1966 por contribuições à computação, incluindo criptografia e inteligência artificial. Ele é patrocinado pelo Google desde 2014.

Avi Wigderson, cientista da computação do Instituto de Estudos Avançados de Princeton em Nova Jersey, ganhou recentemente o Prêmio Turing por caracterizar o papel da aleatoriedade na computação. Wigderson também ganhou o Prêmio Abel em 2021 por avanços na velocidade e eficiência de algoritmos de computação, incluindo uma prova matemática usada na tecnologia de criptomoeda.

Prêmio Draper de Engenharia

O Prêmio Draper homenageia um engenheiro cujas invenções tenham melhorado significativamente a qualidade de vida. Ele é concedido a cada dois anos desde 1989 pela Academia Nacional de Engenharia.

O prêmio, no valor de US$ 500 mil em dinheiro, leva o nome do engenheiro americano Charles Stark Draper. Ele inventou uma técnica de navegação por meio da qual aeronaves, submarinos e espaçonaves, incluindo as missões lunares Apollo, podem determinar sua posição e velocidade sem uma referência externa.

As realizações reconhecidas pelo Prêmio Draper incluem a invenção do motor turbojato, dos satélites de comunicação, da Internet, do GPS e das baterias recarregáveis de íons de lítio.

Em 2024, o físico Stuart Parkin, do Instituto Max Planck de Física de Microestruturas, com sede na Alemanha, ganhou o prêmio por desenvolver dispositivos “spintrônicos”, ou eletrônicos de spin, que permitem o armazenamento em nuvem de grandes quantidades de dados digitais. Parkin também ganhou o Prêmio de Tecnologia do Milênio em 2014.

Prêmio Tyler de Realização Ambiental

Em alta Ciência Eclipse solar anular acontecerá nesta quarta-feira, 2; saiba como assistir do Brasil O revolucionário mapa do circuito elétrico do cérebro: inteligência artificial na neurociência Explosões solares podem causar auroras boreais fracas no Hemisfério Norte O Prêmio Tyler, muitas vezes chamado de “Nobel do meio ambiente”, reconhece cientistas, ecologistas, economistas, formuladores de políticas ou organizações que trabalham para “preservar e aprimorar” o mundo natural. O prêmio internacional anual, no valor de US$ 250 mil, foi criado em 1973 por John Tyler, um dos fundadores do Farmers Insurance Group, e Alice Tyler. Daniel Pauly e Rashid Sumaila, especialistas em pesca oceânica da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, receberam o mais recente Prêmio Tyler, em 2023, por pesquisas sobre os danos ecológicos e econômicos da pesca excessiva em alto mar. Prêmio Vetlesen de Geologia O Prêmio Vetlesen foi criado em 1959 para homenagear os pesquisadores de ciências da terra ignorados pelo Prêmio Nobel. O prêmio, que leva o nome do magnata da navegação e filantropo Georg Unger Vetlesen, é concedido a cada três anos. Os vencedores recebem um prêmio de US$ 250 mil.

Vencedores anteriores foram premiados por encontrar evidências de que os dinossauros foram exterminados por um meteoro há 65 milhões de anos, por desenvolver a teoria da tectônica de placas e por aprimorar métodos para determinar quando vulcões mortais podem entrar em erupção.

David Kohlstedt, da Universidade de Minnesota, foi o ganhador mais recente, em 2023, pela pesquisa que recriou em um laboratório a temperatura, a pressão e as condições químicas do manto da Terra. Isso deu lugar a importantes descobertas sobre a mecânica subjacente do planeta.

Paul McCartney já foi premiado pela Fundação Wolf Foto: Dante Fernandez/AFP

Os Prêmios Wolf de Ciências e Artes

Todos os anos, a Fundação Wolf concede quatro prêmios para pesquisas que tenham feito avanços em física, medicina, matemática, química ou agricultura.

Um prêmio adicional é concedido a um artista. Cada premiado recebe US$ 100 mil. Paul McCartney foi o ganhador em 2018.

Embora muitas vezes seja considerado um precursor para ganhar um Nobel, o Prêmio Wolf também oferece reconhecimento para acadêmicos que trabalham além das disciplinas do Nobel. Os cientistas homenageados neste verão estudaram uma grande variedade de tópicos, como melhoria da produtividade das colheitas, terapia genética para restaurar a visão e criptografia matemática.

Os Prêmios de Kyoto

O Prêmio Kyoto foi fundado em 1984 pelo industrial japonês Kazuo Inamori para reconhecer realizações em campos tradicionalmente não cobertos pelo Prêmio Nobel. O prêmio tem três categorias: tecnologia avançada, ciências básicas e artes e filosofia.

A cada ano, a Fundação Inamori premia um ganhador por categoria com 100 milhões de ienes, ou cerca de US$ 670 mil.

Os vencedores do Prêmio Kyoto de 2024 foram anunciados em junho. John Pendry, físico do Imperial College London, recebeu o prêmio de tecnologia avançada pelo estudo de materiais com propriedades eletromagnéticas não observadas na natureza. Na categoria de ciências básicas, Paul F. Hoffman, geólogo de Harvard, ganhou pelo trabalho sobre como as condições iniciais da Terra abriram caminho para a biodiversidade atual da natureza.

O Prêmio Ig Nobel para realizações incomuns

O Prêmio Ig Nobel, um trocadilho com a palavra “ignóbil”, ou desonroso, é um prêmio satírico, mas ainda muito aguardado, fundado por Marc Abrahams, editor da revista Annals of Improbable Research, em 1991. O prêmio destaca pesquisas revisadas por pares que “fazem as pessoas rirem e depois pensarem”. Os ganhadores recebem uma nota de 10 trilhões de dólares zimbabuanos praticamente sem valor e um troféu de papel.

As pesquisas vencedoras deste ano incluíram um artigo que descobriu que muitos mamíferos podem respirar pelo ânus e um estudo que analisou as diferenças entre os cachos de cabelo nos hemisférios norte e sul.

Rompendo com a formalidade da cerimônia do Prêmio Nobel em Estocolmo, os Prêmios Ig Nobel são entregues no Instituto de Tecnologia de Massachusetts durante um evento temático que inclui lançamento de aviões de papel, canto lírico e palestras de 24 segundos.

Ex-ganhadores do Prêmio Nobel - que ganharam o Prêmio Nobel real - entregaram prêmios em todos os eventos anteriores do Ig Nobel.

