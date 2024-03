Saiba como acompanhar o eclipse da Lua desta segunda-feira, 25

Os eclipses da Lua podem ser vistos com segurança a olho nu, sem necessidade de equipamento especial. Essa modalidade, no entanto, não é tão impactante como eclipses totais. A Lua parecerá um pouco mais escura do que o normal, mas não será parcial ou completamente coberta pela sombra da Terra.

“Os eclipses lunares ocorrem na fase de lua cheia. Quando a Terra está posicionada precisamente entre a Lua e o Sol, a sombra da Terra incide sobre a superfície da Lua, escurecendo-a e, por vezes, tornando a superfície lunar num vermelho impressionante ao longo de algumas horas”, diz publicação oficial da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) sobre o fenômeno.