Urano e Netuno: cientistas revelam as verdadeiras cores dos planetas mais distantes do Sistema Solar

THE NEW YORK TIMES - Pense em Urano e Netuno, os planetas mais distantes do Sistema Solar, e você pode imaginar duas cores distintas: um azul-turquesa pálido e um azul-cobalto. Mas astrônomos dizem que as verdadeiras cores desses gigantes de gelo distantes são mais semelhantes do que suas representações populares sugerem.

Netuno é um pouco mais azul que Urano, mas a diferença na tonalidade não é tão grande quanto parece em imagens comuns, de acordo com um estudo publicado na sexta-feira, 5, no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Os resultados ajudam a “esclarecer as coisas,” disse Leigh Fletcher, professor de ciências planetárias na Universidade de Leicester, na Inglaterra, e um dos autores do estudo. “Existe uma diferença sutil na tonalidade de azul entre Urano e Netuno, mas sutil é a palavra-chave aqui.”

O azul profundo atribuído a Netuno remonta a um realce artificial nos anos 1980, quando a Voyager 2 da Nasa, a agência espacial americana, se tornou a primeira (e ainda única) espaçonave a visitar os dois planetas.

Cientistas daquela época intensificaram o azul nas imagens de Netuno feitas pelas câmeras da Voyager para destacar as curiosidades do planeta, como sua onda polar sul e manchas escuras. Mas, como muitos observadores do céu sabem há décadas, ambos, Netuno e Urano, aparecem de um azul esverdeado pálido para o olho humano.

“Urano, como visto pela Voyager, era bastante monótono, então o deixaram o mais próximo possível da cor real que podemos,” disse Patrick Irwin, professor de física planetária na Universidade de Oxford e um dos autores do estudo. “Mas com Netuno há todo tipo de coisas estranhas,” ele disse, que “ficam um pouco desbotadas” com a correção de cor adequada.

Imagens realçadas de Netuno frequentemente incluem legendas que abordam a cor artificial, mas a visão de um planeta azul profundo persistiu.

Imagens fornecidas pela Universidade de Oxford mostram uma foto de Urano de 1986 e uma de Netuno de 1989 divulgadas logo após cada sobrevoo da Voyager 2, em comparação com as imagens reprocessadas dos planetas pela universidade. Foto: University of Oxford via The New York Times

Irwin e seus colegas usaram instrumentos avançados no Telescópio Espacial Hubble e no Very Large Telescope no Chile para resolver as cores dos planetas com a maior precisão possível.

Eles também revisaram um extenso registro observacional de ambos os planetas capturado pelo Observatório Lowell no Arizona entre 1950 e 2016.

Os resultados confirmam que Urano é apenas ligeiramente mais pálido que Netuno, devido à camada mais espessa de névoa de aerossóis que clareia sua cor.

O conjunto de dados de Lowell também lança nova luz sobre as misteriosas mudanças de cor que Urano experimenta em suas estações extremas.

Por anos, astrônomos têm se perguntado por que Urano é tingido de verde durante seus solstícios, mas emite um brilho azulado em seus equinócios. O padrão está ligado à posição ímpar de Urano – inclinado quase inteiramente de lado. Ao longo de uma órbita de 84 anos ao redor do Sol, os polos de Urano são mergulhados em décadas de luz ou escuridão perpétua nos verões e invernos, enquanto as regiões equatoriais enfrentam o Sol perto dos equinócios.

As cores mutantes de Urano podem ser parcialmente explicadas pelo metano atmosférico. Como o metano absorve luz vermelha e verde, o equador acaba refletindo mais luz azul; em contraste, os polos, que têm metade do metano, são levemente tingidos de verde. O novo estudo confirma esta dinâmica e mostra que uma “capa” de partículas de gelo se forma sobre os polos iluminados pelo Sol do verão uraniano, intensificando o efeito de esverdeamento.

O estudo “abre a porta para muitas pesquisas futuras visando a entender a atmosfera de Urano e suas estações,” disse Ravit Helled, professora de astrofísica teórica na Universidade de Zurique que não esteve envolvida na pesquisa. Esse trabalho, ela acrescentou, pode “melhorar nosso entendimento da estrutura interna e evolução térmica do planeta”.

Para Heidi Hammel, uma astrônoma que trabalhou na equipe de imageamento da Voyager em 1989, o novo estudo é o mais recente capítulo em uma longa busca para trazer à luz a cor real do planeta.

“Para o público, eu espero que este artigo possa ajudar a desfazer as décadas de desinformação sobre a cor de Netuno,” disse Hammel, que agora atua como vice-presidente de ciências na Associação de Universidades para Pesquisa em Astronomia. “Elimine a palavra ‘azul-celeste’ do seu vocabulário ao discutir Netuno!”

A lacuna entre a percepção do público e a realidade de Netuno ilustra apenas uma das muitas maneiras que os dados são manipulados para enfatizar certos recursos ou realçar o apelo das visualizações astronômicas. Por exemplo, as imagens impressionantes divulgadas pelo Telescópio Espacial James Webb são versões em cores falsas compostas das observações originais em infravermelho.

“Nunca houve uma tentativa de enganar,” disse Fletcher, “mas houve uma tentativa de contar uma história com essas imagens, tornando-as esteticamente agradáveis ao olho para que as pessoas possam apreciar essas belas cenas de uma maneira que seja, talvez, mais significativa do que um borrão cinza, embaçado e amorfo à distância”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.