‘Potente e com enorme importância’, diz Cinnara Leal sobre interpretar mulheres negras no poder

Depois de conquistar esses papéis, agora, Cinnara quer interpretar uma protagonista de novela das nove. “Esse desejo é herança de minha personagem em A Divisão. O produtor de televisão José Junior foi um divisor de águas na minha vida, que me tirou dos personagens estereótipos e me mostrou que eu posso mais”, observa.

Para construir as personagens que estão no ar, Cinnara procurou referências históricas e atuais. A doutora Fernanda foi baseada na garra e força de sua mãe, na música Maria Maria de Milton Nascimento, e também em “casos de racismo reais, em que pacientes dizem que não querem ser atendidos por médicos negros”. Já para viver a Amália, ela se inspirou em personalidades fortes, “quituteiras que vendiam seus doces para comprar as suas liberdades e dos outros escravizados”. Cinnara diz que é um processo de conexão com a ancestralidade, “contada através de nós, da arte e da nossa história.

Criada no subúrbio carioca, a atriz conquistou bolsa na Escola de Dança Valéria Moreira, angariada por sua mãe depois de ouvir que a filha não possuía o biotipo de bailarina durante uma audição na Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro — a única escola pública de dança na época.