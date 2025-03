Tribunal de Contas da União aposta em mais segurança cibernética

Na última sexta-feira, o ministro do TCU Aroldo Cedraz visitou o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD), em Campinas, o principal polo de tecnologia da América Latina. O órgão tem uma parceria com o centro para Blockchain, tecnologia que possibilita maior proteção de dados e informações sensíveis.

O TCU também está interessado em projetos mais acessíveis para a população, inclusive expandindo a cobertura do sinal de internet para regiões ainda sem conectividade.

“Quanto mais tivermos no Brasil instituições de tecnologia, nós, seguramente, poderemos dar grandes contribuições aos avanços da indústria brasileira, além de criar instrumentos para ampliar as conexões em regiões remotas e nas escolas brasileiras”, avalia o ministro do TCU Aroldo Cedraz.