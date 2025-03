Veja fotos do Baile da Arara de 2025

A mudança na data do baile foi motivada pela agenda de Pretinho da Serrinha, que se apresentou no evento. Com a alteração dos desfiles na Sapucaí, ele não poderia mais participar nas terças-feiras. “Agora, o baile se tornou uma espécie de abertura do carnaval, criando uma energia renovada e uma expectativa diferente para todos”, comentou Pedro.

O tema deste ano, “Surreal pela própria natureza”, inspirou tanto os convidados quanto os organizadores. Malu Barreto se vestiu como Elke Maravilha, e Pedro Igor, como o lendário Chacrinha.