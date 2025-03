Xodó de estrelas internacionais: Conheça o joalheiro de Fernanda Torres

O designer de joias Fernando Jorge ao lado de peças criadas por ele. Foto: Fotomontagem de Thais Barroco sobre fotos de Robyn Beck/AFP, Rory Van Millingen, Nicole Maria, Jon Gorrigan e Cintia Quintino

Conhecido por criações que mesclam conceitos contemporâneos e brasilidade, o designer de joias Fernando Jorge conquistou o coração dos brasileiros ao ser escolhido por Fernanda Torres para brilhar no Globo de Ouro. Embora já fosse destaque nas passarelas e red carpets internacionais, tendo suas peças usadas por estrelas como Angelina Jolie e Michelle Obama, a colaboração com Fernanda foi especial. “Quando ela ganhou o Globo de Ouro, foi uma emoção indescritível. Uma vitória para nós dois”, compartilha Fernando, com um sorriso.

PUBLICIDADE Mas quem é Fernando Jorge? Desde cedo, o designer demonstrou uma inclinação natural para o mundo visual, mas sua trajetória não foi linear e não começou imediatamente na joalheria. Inicialmente, ele estudou engenharia, mas logo percebeu que seu verdadeiro caminho estava na arte e no design. “Eu sempre voltava para a arte”, afirma. Durante a faculdade, Fernando fez seu primeiro estágio em uma fábrica de joias, e foi aí que realmente reconheceu sua vocação. Foi nesse processo que ele entendeu que a verdadeira essência da joalheria estava na pesquisa, na criação de conceitos e não apenas na técnica.A partir deste entendimento, se mudou para Londres para fazer um mestrado em design de joias, com o objetivo de se inserir nas casas renomadas do mercado europeu. “Foi um desafio, mas me fez perceber que, mesmo sendo brasileiro, eu tinha uma abordagem única a oferecer”, reflete. Sempre fascinado pela ideia de explorar a cultura brasileira nas coleções internacionais, até então dominadas pela visão europeia, Fernando afirma: “Sempre quis trazer um pouco do Brasil para o meu trabalho. Minha primeira coleção foi inspirada na capoeira e nas sementes brasileiras.”

Com um olhar atento ao poder dos materiais, Fernando Jorge incorporou elementos únicos de sua terra natal em suas criações. O designer trabalha, por exemplo, com uma madeira rastreável por um plano de manejo da ONG Idesam, apoiada por ele há três anos na Amazônia. Isso cria um elo entre o design contemporâneo e as raízes culturais brasileiras. Além disso, ao usar gemas e pedras preciosas, Fernando tende a buscar formas de integrar esses materiais de maneira elegante e moderna, combinando metais refinados com formas esculturais, mantendo um equilíbrio entre a modernidade e a sensualidade do design.

Mesmo com seu compromisso com a pesquisa, Fernando mantém uma busca por criar peças desejáveis. “O design precisa ser desejável, não apenas conceitual. As pessoas precisam querer usar as joias”, diz. Isso ficou claro quando, ainda jovem, ele vendeu sua primeira peça para uma professora do mestrado. O sucesso foi instantâneo e, rapidamente, ele conquistou mercados internacionais, com suas peças sendo vendidas nas mais prestigiadas lojas ao redor do mundo.

Com showrooms em Londres, São Paulo e, mais recentemente, em Nova York, Fernando continua recebendo clientes exigentes e apaixonadas por suas criações. “Começamos de forma orgânica, mas agora temos presença em três países, e a demanda cresceu tanto que não podemos mais nos limitar às lojas tradicionais”, comenta.

Hoje, com uma base crescente de admiradores e uma carreira consolidada, Fernando reflete sobre sua trajetória: “O que mudou com o tempo é que, agora, meu trabalho está mais solidificado. A responsabilidade aumentou, mas a liberdade de criação também. Continuo criando com autenticidade, sem me preocupar com as tendências do momento. Meu foco está no design, na estética e, claro, na brasilidade.”